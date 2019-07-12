華為：鴻蒙是為物聯網開發 安卓依然是手機首選

2019-07-12 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



華為原本因禁令加速自家作業系統「鴻蒙」的開發，但隨著美中貿易戰重啟協商，美國也開始「有條件」鬆綁禁令的狀況下，華為政策是否會開始轉變？華為董事長梁華今天（12日）表示，鴻蒙是為物聯網開發的系統，強調手機操作系統，依然是把安卓作為首選。

根據陸媒「澎湃新聞網」報導，梁華表示，鴻蒙主要用於自動駕駛、遠程醫療這些提供低時延的業務，但在手機這塊，華為還是把開放的安卓系統作為首選。