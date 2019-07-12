親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何此刻突襲

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸「船訊網」顯示，廣州海洋地質調查局的「海洋地質8號」7月初進入萬安灘海域勘探石油。香港明報網報導，船訊網的船舶軌迹圖顯示，「海洋地質8號」在數艘海警船護衛下，數天前抵達萬安灘海域作業。由於中越對萬安灘主權歸屬存在爭議，越方也派出數艘海警船前往勘探船周邊海域。

海洋地質8號是綜合合物探調查船，兼具先進3D地震測量功能，整體調查與勘探能力可滿足全海域水合物調查、區域地質調查和重點海域油氣資源調查等任務需要。

船舶軌迹圖顯示，包括海警37111艦、海警3901艦等中國護航海警船均出現在萬安灘附近海域。海警37111艦來自山東海警總隊，是中共建造的新一代718型海警巡邏艦，滿載排水量2200噸，艦上配有76毫米口徑艦炮。

海警3901是海警南海分局轄下的大型遠洋綜合巡邏艦，排水量達1.2萬噸，配備76毫米速射艦炮、兩門副炮及兩個高射機槍等武器。與中共海警對峙的越南公務船有Kn472船、Kn468船、Da Nam 612883船、Nam Yet207008船等，其中Kn472船載有火炮系統。

關注南海動態的「南海研究論壇」網民，以「一雪前恥」形容這次中方船舶進入萬安灘。1994年4月13日，美國克里斯通能源公司（Crestone Energy Co.）為履行1992年5月與中國海洋石油總公司簽訂的合同，租賃中國科學院南海海洋研究所「實驗2號」調查船進入「萬安北-21合同區」實施地球物理與油氣資源調查作業。當時，越南派出武裝船舶阻撓。為避免衝突升級，同年4月16日，「實驗2號」未有展開作業就撤走，24日返回廣州。2017年6月及7月，中越亦因萬安灘勘探引發爭議。

據船訊網顯示，萬安灘北部海域11日仍有近20艘中國大陸及越南執法船停留，兩國執法船呈對峙姿態。

據越通社報導，越南總理阮春福11日到越南海警司令部調研時指出，當前海上局勢錯綜複雜，越南海警責任重大使命光榮；要求海警與海軍、防空空軍、邊防、公安、海關、漁檢等有關部門保持密切配合機制，做好堅定維護越南海洋島嶼和大陸架的任務。

越南記者協會電子媒體Congluan披露，阮春福在調研越南海警司令部時強調，東海（即中國的南海）問題是各國關注的焦點，必須加強越南海警部隊在南海的存在。

另外，11日清晨6時，一艘載有32人的海南瓊海籍漁船「瓊瓊海01039」在南沙海域返航途中因風浪大遇險。央視報導，這艘漁船在報警後失聯，海南的海警及當地駐軍派出軍艦及飛機救援。至上午10時20分許，越南漁船「廣義96169」在事發海域救起32名中國大陸漁民並交還中方。

「海洋地質8號」在數艘海警船護衛下，抵達萬安灘海域作業。（中國地質調查局官網）
「海洋地質8號」在數艘海警船護衛下，抵達萬安灘海域作業。（中國地質調查局官網）
分享

南海越南
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

台生在陸發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

六四解密／美盼中國政改 延續民主化免遭「圍堵」

2019-07-11 23:39

六四解密／想「聯中制蘇」 老布希未強硬制裁北京

2019-07-11 23:34

六四解密／天安門事件後半年 老布希2度致函鄧小平

2019-07-11 23:33

美售台武器 陸國防部：堅決反對、已提嚴正交涉

2019-07-11 18:16

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

陸又提總體可控 稱輕工業應對貿戰充滿信心

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

《黑鏡》成真？社會信用體系將籠罩香港

2019-07-10 13:50

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

環保督察在即 中央嚴禁「一刀切」

2019-07-10 02:14

金門小三通 今年有望破200萬人次

2019-07-10 02:14

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

「還記得我嗎」摑掌男一審判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

台生在陸發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

美售台武器 陸國防部：堅決反對、已提嚴正交涉

2019-07-11 18:16

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

OPPO砸100億元建設東莞長安研發中心

2019-07-11 17:16

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

22國連署關切人權 中國：新疆群眾幸福感提升

2019-07-11 17:45

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

中國學者：一中促統不夠 反分裂法要域外適用

2019-07-11 19:16

今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08

政治零分 台生赴陸實習同儕憂心口音被同化

2019-07-12 10:47

陸企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 01:59

科法斯大預言 香港特首未來三年只能當跛腳鴨

2019-07-11 19:59

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

六四解密／天安門事件後半年 老布希2度致函鄧小平

2019-07-11 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top