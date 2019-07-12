南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸「船訊網」顯示，廣州海洋地質調查局的「海洋地質8號」7月初進入萬安灘海域勘探石油。香港明報網報導，船訊網的船舶軌迹圖顯示，「海洋地質8號」在數艘海警船護衛下，數天前抵達萬安灘海域作業。由於中越對萬安灘主權歸屬存在爭議，越方也派出數艘海警船前往勘探船周邊海域。

海洋地質8號是綜合合物探調查船，兼具先進3D地震測量功能，整體調查與勘探能力可滿足全海域水合物調查、區域地質調查和重點海域油氣資源調查等任務需要。

船舶軌迹圖顯示，包括海警37111艦、海警3901艦等中國護航海警船均出現在萬安灘附近海域。海警37111艦來自山東海警總隊，是中共建造的新一代718型海警巡邏艦，滿載排水量2200噸，艦上配有76毫米口徑艦炮。

海警3901是海警南海分局轄下的大型遠洋綜合巡邏艦，排水量達1.2萬噸，配備76毫米速射艦炮、兩門副炮及兩個高射機槍等武器。與中共海警對峙的越南公務船有Kn472船、Kn468船、Da Nam 612883船、Nam Yet207008船等，其中Kn472船載有火炮系統。

關注南海動態的「南海研究論壇」網民，以「一雪前恥」形容這次中方船舶進入萬安灘。1994年4月13日，美國克里斯通能源公司（Crestone Energy Co.）為履行1992年5月與中國海洋石油總公司簽訂的合同，租賃中國科學院南海海洋研究所「實驗2號」調查船進入「萬安北-21合同區」實施地球物理與油氣資源調查作業。當時，越南派出武裝船舶阻撓。為避免衝突升級，同年4月16日，「實驗2號」未有展開作業就撤走，24日返回廣州。2017年6月及7月，中越亦因萬安灘勘探引發爭議。

據船訊網顯示，萬安灘北部海域11日仍有近20艘中國大陸及越南執法船停留，兩國執法船呈對峙姿態。

據越通社報導，越南總理阮春福11日到越南海警司令部調研時指出，當前海上局勢錯綜複雜，越南海警責任重大使命光榮；要求海警與海軍、防空空軍、邊防、公安、海關、漁檢等有關部門保持密切配合機制，做好堅定維護越南海洋島嶼和大陸架的任務。

越南記者協會電子媒體Congluan披露，阮春福在調研越南海警司令部時強調，東海（即中國的南海）問題是各國關注的焦點，必須加強越南海警部隊在南海的存在。