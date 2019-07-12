傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港南華早報報導，前大陸國務委員兼國防部長常萬全，因牽涉前中央軍委副主席郭伯雄和徐才厚貪腐案，最近被中共官方悄悄降級處理。

報導引述一位不願透露姓名的知情人士表示，由於常萬全與郭伯雄和徐才厚關係密切，他被連降兩級。常萬全的住所被轉移到北京海淀區前裝甲部隊大樓，這表明他的退休福利降至副大軍區級水平。

據報導，中共解放軍所有少將以上的高級軍官都享有終身榮譽和相關福利，常萬全的待遇被削減，說明他的軍銜下降。

現年70歲的常萬全，2007年起一直擔任中央軍委委員，直至2018年3月退休。南華早報引述另外一位知情人士說，常萬全被降級也可被視作是「安全著陸」，至少可以「輕鬆退休」，常萬全的案情可以認為很嚴重，如果把他視為郭伯雄和徐才厚的「遺毒」來清除，後果將非常可怕。現在，常萬全可以不必像郭伯雄和徐才厚一樣淪為階下囚，把他轉移到解放軍301醫院附近的裝甲部隊大樓已算是「一種人道的待遇」了

據指常萬全從1970年代到1990年代末，一直在蘭州軍區。被視為是郭伯雄的「門徒」，常萬全2007年晉升為上將軍銜，曾為國務委員兼國防部長，在2018年大陸全國兩會換屆後卸任。

中共十九大上，作為軍方代表的常萬全，曾用五個排比句歌頌習近平：「習主席頂天立地的歷史擔當托起偉大夢想，經天緯地 的雄才大略引領前進方向，戰天鬥地的革命精神令人心馳神往，翻天覆地的開新圖強鑄就巨變滄桑，感天動地的領袖情懷彰顯大愛無疆。」常萬全此舉被視為是拚命向習近平表白忠誠和效忠，以保全自己。