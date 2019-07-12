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傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

香港南華早報報導，前大陸國務委員兼國防部長常萬全，因牽涉前中央軍委副主席郭伯雄和徐才厚貪腐案，最近被中共官方悄悄降級處理。

報導引述一位不願透露姓名的知情人士表示，由於常萬全與郭伯雄和徐才厚關係密切，他被連降兩級。常萬全的住所被轉移到北京海淀區前裝甲部隊大樓，這表明他的退休福利降至副大軍區級水平。

據報導，中共解放軍所有少將以上的高級軍官都享有終身榮譽和相關福利，常萬全的待遇被削減，說明他的軍銜下降。

現年70歲的常萬全，2007年起一直擔任中央軍委委員，直至2018年3月退休。南華早報引述另外一位知情人士說，常萬全被降級也可被視作是「安全著陸」，至少可以「輕鬆退休」，常萬全的案情可以認為很嚴重，如果把他視為郭伯雄和徐才厚的「遺毒」來清除，後果將非常可怕。現在，常萬全可以不必像郭伯雄和徐才厚一樣淪為階下囚，把他轉移到解放軍301醫院附近的裝甲部隊大樓已算是「一種人道的待遇」了

據指常萬全從1970年代到1990年代末，一直在蘭州軍區。被視為是郭伯雄的「門徒」，常萬全2007年晉升為上將軍銜，曾為國務委員兼國防部長，在2018年大陸全國兩會換屆後卸任。

中共十九大上，作為軍方代表的常萬全，曾用五個排比句歌頌習近平：「習主席頂天立地的歷史擔當托起偉大夢想，經天緯地 的雄才大略引領前進方向，戰天鬥地的革命精神令人心馳神往，翻天覆地的開新圖強鑄就巨變滄桑，感天動地的領袖情懷彰顯大愛無疆。」常萬全此舉被視為是拚命向習近平表白忠誠和效忠，以保全自己。

另據指常萬全捲入反腐風暴也拖累了中共軍委裝備發展部副部長錢偉平。錢曾經是常萬全的下屬，目前正在接受調查。中共官方尚未公布常萬全被降級處理的消息。

前大陸國務委員兼國防部長常萬全。（百度圖庫）
前大陸國務委員兼國防部長常萬全。（百度圖庫）
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