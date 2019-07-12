中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



人民日報海外版12日發文指出，以出訪友邦為名，台當局領導人蔡英文要過境美國，創下在美過境時間最長記錄。蔡英文團隊已掩不住嘴角的笑，全忘了向「洋大人」搖尾乞憐是一件多麼可悲的事，更忘了挾洋自重的挑釁之舉，會進一步惡化兩岸關係，置台灣於險地。

文章指出，自李登輝以降，島內綠營政客一貫把過境美國哪個城市和停留幾天當作「身價計算器」。2020年選舉在即，蔡英文此次出行目的明確，就是要蹭美國流量刷存在感，自抬身價。至於要去的加勒比海四國，GDP加起來還不到台灣的4%，倒是無足輕重。

文章分析，美國出於自身利益，近年來頻打台灣牌，妄圖「以台制華」。而民進黨自再次上台以來極力配合，聯美抗中。而民進黨當局未免太過一廂情願，美國只把台灣當作籌碼和棋子，何曾視台灣為盟友？台當局甘當馬前卒，卻不知棋子隨時有變棄子的風險。

文章稱，1995年李登輝到美國康乃爾大學演講，直接引發1996年台海危機，從民進黨當局近期頻頻挑釁大陸的舉動看，有理由擔心蔡英文此行會不會有節外生枝的脫序表演。