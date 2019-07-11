「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 許依晨 ／北京報導



西南政法大學國際法學院副教授謝小慶（右）指出，「一個中國」原則規範性不足，不足以在國際上主張促統。特派記者許依晨／攝影 分享 facebook

對於大陸今年初發布「習五點」，大陸西南政法大學國際法學院副教授謝小慶指出，這標誌兩岸和平統一過程從以往政策宣示，轉向實際操作階段，但他認為，「一個中國」原則形式單一，規範性不足，不足以在國際上主張促統，可思考「反分裂國家法」在域外操作運用。

謝小慶昨出席北京清華大學國關研究院「政治學與國際關係學術共同體年會」的「台灣研究與兩岸關係」分組論壇。

謝小慶指出，「一個中國」原則約定型式單一、規範性不足、法律拘束力不強，違反的後果也不明確，雖然大陸常說，一個中國原則是國際關係的準則，但準則透過什麼形式體現？具體法律拘束力有多強？還存在很多問題。

謝小慶認為，要實現兩岸和平統一，必須營造有利於統一的國際環境，加強國際法的運用。

謝小慶以聯合國二七五八號決議為例，反問「是要把它看作是一個已解決中國在聯合國代表權問題的歷史文件，如一個古董放在那裡？還是把它積極的運用到現在仍然出現的台灣對外交往問題上？」

謝小慶認為，增強二七五八號決議的國際法連接，可進一步限縮台灣參與聯合國以外的其他國際組織。

謝小慶並表示，樹立法律思維，除國際法，也可能涉及國內法，大陸在應對涉台外交或爭端矛盾時，如果要用法律反制其他國家，反分裂國家法是否能夠「域外適用」，這樣的可行性值得思考。部分學者對反分裂國家法的可操作性是有共識的，但如何執行、誰來執行，都必須要有具體操作細則，否則給人的印象就只是一個「備而不用」的東西。