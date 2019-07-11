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六四解密／天安門事件後半年 老布希2度致函鄧小平

2019-07-11 23:33聯合報 記者張文馨／台北報導

1985年10月，時任美國副總統的老布希（右）訪問北京，會見中國最高領導人鄧小平...
1985年10月，時任美國副總統的老布希（右）訪問北京，會見中國最高領導人鄧小平（左）。 （美聯社）
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老布希寫道「如果現在是黑暗時期，就讓我們點亮光明」

北京在一九八九年六月四日發生天安門事件，當時的美國總統老布希雖承受全球要求制裁中國的壓力，暫停美中軍事交流與軍售，但解密文件顯示，布希半年內兩度致函給中國領導人鄧小平，以「老朋友」自稱，動之以情，要求鄧寬待學生，強調美國願和中國攜手共度難關，「如果現在是黑暗時期，就讓我們點亮光明。」

根據亞洲協會（Asia Society）公布七十五頁由中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）等人公布的解密文件，顯示布希在六四事件後，除很快就祕密派白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）與副國務卿伊戈柏格（Lawrence Eagleburger）赴北京，與鄧小平等中國高層見面外，布希還於一九八九年七月廿一日以私函與鄧小平溝通。

布希在信中說，美日雙方合作，在巴黎經濟峰會，緩和各國政府對中國政府不滿，峰會原本要發表公報譴責，美日聯手讓公報文字語氣緩和許多。

史考克羅在六四事件後奉布希之命訪問中國，得到鄧小平「解鈴還須繫鈴人」、「中國內政不容干涉」的強硬態度。

布希在回信中試圖與鄧小平說理：「你認為今天的僵局是美國凍結（對中國）軍售引起，但美方卻認為是中方制裁示威者，才是造成危機的關鍵。」

中國問題專家沈大偉等人公布的六四「解密文件」。 圖／取自「喬治布希總統圖書館」
中國問題專家沈大偉等人公布的六四「解密文件」。 圖／取自「喬治布希總統圖書館」
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老布希向鄧小平說理：從未懷疑學生不愛國

布希指出，他代表的不只是美國，還有全球各國，以及鄧小平的朋友；他充分了解，中方如何看待「干涉內政」的標準，但他要請鄧小平先不要將建議視作干涉。

「我說的不是中國異議人士，而是在抗議的學生。」布希在信中告訴鄧小平，理解師生在此事件的立場，將能重建國際社會對中方的信心。

布希表示，學生無所不在，對於鎮壓事件感同身受，同時他們也是理想主義者，「美國過去也發生學生抗議動亂，但美國從未懷疑這些學生不愛國。」

布希說，希望中方仍肯定與西方世界的經濟交流是好的，若是如此，他願意繼續承擔來自美國國會，要求美國立刻切斷與中國經貿互動的巨大壓力。

布希政府釋極大善意 中國才谷底翻身

布希指出，鄧小平數度進出權力核心，定能看到未來國際社會的前景，也能讓美中關係回到正軌，「如果現在是黑暗時期，就讓我們點亮光明。」

布希在同年十一月六日再度寫信給鄧小平，提到他將和蘇聯總書記戈巴契夫見面，保證會談不影響中國利益，將在會後派遣雙方都能接受的特使，到中國進行交流，到了十二月，布希再派史考克羅與伊戈柏格密訪北京。

布希政府在六四事件之後半年內，不斷對中國釋出極大善意並展現耐心；儘管面對國際杯葛，但沒有美國實質掣肘，中國政府才得以谷底翻身。

鄧小平北京六四老布希
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