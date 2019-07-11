不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會發言人邱垂正11日表示，陸委會將積極配合民進黨團所提的修正草案，優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」的修法，並支持未來在相關法律也應將其他境外或外國代理人納入規範。

邱垂正表示，對於外國或陸港澳等境外敵對勢力的傳播，足以危害國家安全或社會安定的不實訊息，立法院在審查國家安全法時已通過附帶決議，將在立院下會期就兩岸條例及廣電三法進行優先審議，以強化民主防衛機制。

邱垂正在例行記者會上表示，近年中共以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律，這已是國際的趨勢。

他表示，台灣站在中共「銳實力」威脅的最前線，為因應中共企圖消滅中華民國的新型態統戰作為，參酌國外立法例，推動「禁止中共代理人」相關法制有其正當性、必要性及優先性。

邱垂正指出，由於現行遊說法、政治獻金法、公職人員選舉罷免法等相關法律，已明文禁止大陸從事相關活動，但對於透過「代理人」來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，因此現有法制有予以強化的必要性。

邱垂正說，陸委會將積極配合民進黨團所提的修正草案，在現階段優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」修法，並支持未來在相關的法律上，也應將其他境外或外國代理人納入規範。