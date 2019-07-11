親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

心理衝擊極大？傳「紅通3號」喬建軍落網那天一夜白髮

2019-07-11 16:45世界日報 中國新聞組／北京11日電

此圖為喬建軍過去的模樣。圖／澎湃新聞
此圖為喬建軍過去的模樣。圖／澎湃新聞
分享

涉嫌貪汙數億人民幣的中國前官員喬建軍，2011年攜公款潛逃至美國，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。喬建軍2018年於瑞典被捕，有報導指出，落網那天，喬建軍因承受心理上極大衝擊，一夜白髮。中國隨後多次要求引渡喬建軍回國受審，瑞典最高法院9日以「喬建軍有面臨迫害的風險」為由拒絕。

新京報報導，喬建軍為中儲糧河南周口直屬倉庫原主任，是「百名紅通人員」名單第三號，他涉嫌侵吞挪用過億元巨額糧款，2011年11月逃往美國。央視專題片「紅色通緝」中曾報導，2018年6月25日，瑞典根據中國提供的線索和請求，在斯德哥爾摩拘捕喬建軍的那天，喬建軍一夜白髮。

負責偵辦此案的中央紀委國家監委國際合作局工作人員周從遠形容：「滿頭白髮。真的是跟雪一樣。一夜之間熬白了頭，這就說明他進來之後，實際上對他個人的心理上有極大的衝擊。」

報導指出，經調查，喬建軍與糧商勾結，讓糧商銷售糧庫中的儲備轉換糧，或虛報「托市糧」收購數量，騙取國家糧食款人民幣7億多元。他把部分贓款直接轉入個人帳戶，再通過地下錢莊「對敲」的方式轉移到境外，海外發現贓款過億元人民幣。

另據河南周口市紀委監委介紹，美國指控喬建軍犯下洗錢和移民詐欺罪，也在通緝喬建軍。瑞典去年6月逮捕喬建軍，上個月在未對中國引渡要求做出裁決的情況下釋放他，幾天後，瑞典依照美國另一項要求再度逮捕喬建軍。

中央社報導，瑞典最高法院表示，決定不引渡喬建軍，原因是「由於喬建軍涉入相關政治活動，法院評估他有受迫害風險，且所獲對待勢必會違反歐洲人權公約。」中國外交部發言人耿爽10日再次敦促瑞典方面正視中方有關要求。

央視「紅色通緝」稱喬建軍在瑞典落網那天一夜白髮。圖取自／新京報
央視「紅色通緝」稱喬建軍在瑞典落網那天一夜白髮。圖取自／新京報
分享

瑞典通緝引渡
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13

陸又提總體可控 稱輕工業應對貿戰充滿信心

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

《黑鏡》成真？社會信用體系將籠罩香港

2019-07-10 13:50

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

環保督察在即 中央嚴禁「一刀切」

2019-07-10 02:14

金門小三通 今年有望破200萬人次

2019-07-10 02:14

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

中共前駐英大使馬振崗：英外相為爭選票頻對港發聲

2019-07-09 13:33

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10

政大北京校友會「交流不因兩岸關係停滯改變」

2019-07-09 02:10

龐培歐見黎智英 談香港「一國兩制」等議題

2019-07-09 00:35
看更多

熱門文章

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

「還記得我嗎」摑掌男一審判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43

寶礦力挺反送中？港狂買 陸抵制

2019-07-11 00:06

寶礦力挺反送中？陸偶像女團GNZ48終止合作

2019-07-11 10:24

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

港反送中欲遍地開花 但在地方受阻

2019-07-11 11:34

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

香港無線廣告事件 寶礦力製造商發聲明致歉

2019-07-11 02:10

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

香港TVB：寶礦力抽廣告是打壓 極度遺憾

2019-07-10 22:46

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

林鄭施政報告 開始公眾諮詢

2019-07-11 00:08

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

中興通訊在歐洲啟動 網路安全實驗室

2019-07-10 22:12

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

影／護反送中「藍儂牆」被挨13拳 受傷義工為跆拳道黑帶

2019-07-11 15:03

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48

反送中影響 TVB承認有客戶想暫停廣告

2019-07-10 22:46

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

內外需疲弱 PPI探三年低點

2019-07-10 23:26

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

大家保險集團成立 受讓安邦部分保險業務及資產負債

2019-07-11 09:55

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top