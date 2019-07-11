心理衝擊極大？傳「紅通3號」喬建軍落網那天一夜白髮

2019-07-11 16:45 世界日報 中國新聞組／北京11日電



此圖為喬建軍過去的模樣。圖／澎湃新聞 分享 facebook

涉嫌貪汙數億人民幣的中國前官員喬建軍，2011年攜公款潛逃至美國，被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。喬建軍2018年於瑞典被捕，有報導指出，落網那天，喬建軍因承受心理上極大衝擊，一夜白髮。中國隨後多次要求引渡喬建軍回國受審，瑞典最高法院9日以「喬建軍有面臨迫害的風險」為由拒絕。

新京報報導，喬建軍為中儲糧河南周口直屬倉庫原主任，是「百名紅通人員」名單第三號，他涉嫌侵吞挪用過億元巨額糧款，2011年11月逃往美國。央視專題片「紅色通緝」中曾報導，2018年6月25日，瑞典根據中國提供的線索和請求，在斯德哥爾摩拘捕喬建軍的那天，喬建軍一夜白髮。

負責偵辦此案的中央紀委國家監委國際合作局工作人員周從遠形容：「滿頭白髮。真的是跟雪一樣。一夜之間熬白了頭，這就說明他進來之後，實際上對他個人的心理上有極大的衝擊。」

報導指出，經調查，喬建軍與糧商勾結，讓糧商銷售糧庫中的儲備轉換糧，或虛報「托市糧」收購數量，騙取國家糧食款人民幣7億多元。他把部分贓款直接轉入個人帳戶，再通過地下錢莊「對敲」的方式轉移到境外，海外發現贓款過億元人民幣。

另據河南周口市紀委監委介紹，美國指控喬建軍犯下洗錢和移民詐欺罪，也在通緝喬建軍。瑞典去年6月逮捕喬建軍，上個月在未對中國引渡要求做出裁決的情況下釋放他，幾天後，瑞典依照美國另一項要求再度逮捕喬建軍。

中央社報導，瑞典最高法院表示，決定不引渡喬建軍，原因是「由於喬建軍涉入相關政治活動，法院評估他有受迫害風險，且所獲對待勢必會違反歐洲人權公約。」中國外交部發言人耿爽10日再次敦促瑞典方面正視中方有關要求。