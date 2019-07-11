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中美貿易談判不再只有劉鶴 鍾山將成重要角色

2019-07-11 15:41世界日報 中國新聞組／北京11日電

中國商務部部長鍾山9日參與了中美貿易談判牽頭人的通話。圖取自／新華社資料照片
中國商務部部長鍾山9日參與了中美貿易談判牽頭人的通話。圖取自／新華社資料照片
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中美重啟貿易談判，雙方官員9日通話，中國一改以往由中國副總理劉鶴「一對二」的通話方式，這次增加了中國商務部長鍾山成為「二對二」。媒體評論認為，鍾山加入通話，意味著北京貿易談判團隊可能發生變化，以鍾山為代表、具有國際貿易談判經驗的專業官員，將在接下來的談判中扮演更重要的角色。

香港01報導，曾有傳言稱中美雙方的談判人士都表示，中國政府談判團隊在重大貿易問題上缺乏專業知識，與中美談判前段時間的破裂有關。鍾山的加入，代表中國強化了談判團隊的專業實力。

鍾山曾長期在中國對外貿易發達的浙江省工作，在國際貿易領域具有豐富的實操經驗。鍾山2008年調赴北京擔任商務部副部長，隨後成為中國國際貿易談判副代表、正代表（正部長級），2017年2月起升任商務部部長。

報導指出，鍾山於今年2月與中國國家發改委副主任寧吉喆、中國財政部副部長廖、人行行長易綱等官員一起在中美經貿高級別磋商開幕式中亮相。此外，中國商務部和國際談判出身的團隊成員還包括負責北美事務的副部長王受文。王受文在國際貿易談判中的經驗，彌補了劉鶴在這一領域經驗的欠缺。

報導並指出，北京在下一步的談判中除加強談判團隊的專業性外，預計也會加入立場和態度更為強硬的談判團隊成員。

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