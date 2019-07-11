親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美方日前宣布向台灣出售總價值約22.2億美元的武器裝備，大陸官媒新華社11日發表評論指出，美方無視國際法和國際關係基本準則的強權心態，以及打「台灣牌」遏制中國的慣性思維，台灣第一時間送上「感謝」，挾洋自重之心昭然若揭，多年來的事實證明，對台軍售只會損害中美關係大局，嚴重破壞台海和平穩定，無論「以台制中」還是「以武拒統」，都與兩岸同胞維護和平發展的期盼背道而馳，註定難逃失敗下場。

評論指出，台灣問題一直是考驗中美戰略互信的試金石，美方向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，毒化中美兩國兩軍關係發展氛圍，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定。

評論提到，1982年8月17日，中美專門就美售台武器問題發表聯合公報，美國政府在公報中承諾逐漸減少並最終停止售台武器，2009年和2011年發表的中美聯合聲明重申，「互相尊重主權和領土完整這一根本原則是指導中美關係的中美三個聯合公報的核心」「美方表示遵守中美三個聯合公報的原則」。

評論說，川普政府上台以來，多次在國際場合表明「美國堅持奉行一個中國政策」「樂見台海兩岸關係保持穩定發展」言猶在耳，卻出爾反爾，美方自相矛盾的做法嚴重損害了其官方政治信用，更違背了向中國政府和人民所作的明確承諾。

文中表示，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方打「台灣牌」以遏制中國，不斷挑動台海敏感神經，干涉中國內政，只會引起兩岸中國人強烈憤慨。

文中強調，奉勸美方認清對台軍售的高度敏感性和嚴重危害性，糾正錯誤，信守承諾，切實按照一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

評論表示，民進黨上台以來，先後四次向美國買武器，總金額逾40億美元。他們甘做美國「以台制中」的棋子和籌碼，用民眾的血汗錢給自己交保護費，「保證」的是美國軍火生意的長期訂單，卻保不了台灣的安全。在此要正告台灣，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火焚身、自食惡果。

美國M1A2坦克。圖/參考消息
美國M1A2坦克。圖/參考消息
分享

台海軍售
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13

陸又提總體可控 稱輕工業應對貿戰充滿信心

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

《黑鏡》成真？社會信用體系將籠罩香港

2019-07-10 13:50

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

環保督察在即 中央嚴禁「一刀切」

2019-07-10 02:14

金門小三通 今年有望破200萬人次

2019-07-10 02:14

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

中共前駐英大使馬振崗：英外相為爭選票頻對港發聲

2019-07-09 13:33

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10

政大北京校友會「交流不因兩岸關係停滯改變」

2019-07-09 02:10

龐培歐見黎智英 談香港「一國兩制」等議題

2019-07-09 00:35

駐紮齊齊哈爾 二戰516部隊更「毒」

2019-07-09 00:28

日軍侵華用化武 日學者找到鐵證

2019-07-09 00:17
看更多

熱門文章

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

陸首創「一個人」火鍋 為單身狗打造私密空間

2019-07-10 16:36

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

寶礦力挺反送中？港狂買 陸抵制

2019-07-11 00:06

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

寶礦力挺反送中？陸偶像女團GNZ48終止合作

2019-07-11 10:24

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

港反送中欲遍地開花 但在地方受阻

2019-07-11 11:34

超照騙！半年打賞直播主逾百萬 見到本尊內心只剩「…」

2019-07-10 17:08

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

香港無線廣告事件 寶礦力製造商發聲明致歉

2019-07-11 02:10

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

香港TVB：寶礦力抽廣告是打壓 極度遺憾

2019-07-10 22:46

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

林鄭施政報告 開始公眾諮詢

2019-07-11 00:08

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

中興通訊在歐洲啟動 網路安全實驗室

2019-07-10 22:12

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48

反送中影響 TVB承認有客戶想暫停廣告

2019-07-10 22:46

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

內外需疲弱 PPI探三年低點

2019-07-10 23:26

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

被中國外交部點名批判 黎智英稱榮幸

2019-07-10 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top