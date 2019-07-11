美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美方日前宣布向台灣出售總價值約22.2億美元的武器裝備，大陸官媒新華社11日發表評論指出，美方無視國際法和國際關係基本準則的強權心態，以及打「台灣牌」遏制中國的慣性思維，台灣第一時間送上「感謝」，挾洋自重之心昭然若揭，多年來的事實證明，對台軍售只會損害中美關係大局，嚴重破壞台海和平穩定，無論「以台制中」還是「以武拒統」，都與兩岸同胞維護和平發展的期盼背道而馳，註定難逃失敗下場。

評論指出，台灣問題一直是考驗中美戰略互信的試金石，美方向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，毒化中美兩國兩軍關係發展氛圍，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定。

評論提到，1982年8月17日，中美專門就美售台武器問題發表聯合公報，美國政府在公報中承諾逐漸減少並最終停止售台武器，2009年和2011年發表的中美聯合聲明重申，「互相尊重主權和領土完整這一根本原則是指導中美關係的中美三個聯合公報的核心」「美方表示遵守中美三個聯合公報的原則」。

評論說，川普政府上台以來，多次在國際場合表明「美國堅持奉行一個中國政策」「樂見台海兩岸關係保持穩定發展」言猶在耳，卻出爾反爾，美方自相矛盾的做法嚴重損害了其官方政治信用，更違背了向中國政府和人民所作的明確承諾。

文中表示，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方打「台灣牌」以遏制中國，不斷挑動台海敏感神經，干涉中國內政，只會引起兩岸中國人強烈憤慨。

文中強調，奉勸美方認清對台軍售的高度敏感性和嚴重危害性，糾正錯誤，信守承諾，切實按照一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

評論表示，民進黨上台以來，先後四次向美國買武器，總金額逾40億美元。他們甘做美國「以台制中」的棋子和籌碼，用民眾的血汗錢給自己交保護費，「保證」的是美國軍火生意的長期訂單，卻保不了台灣的安全。在此要正告台灣，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，任何挾洋自重、升高對立的行徑必將引火焚身、自食惡果。