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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

新加坡媒體《聯合早報》星期四（11日）引述消息人士指，中共外交部新聞司副司長、發言人華春瑩預計在本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長；陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務。

據早前報導，近日日本「富士新聞台（FNN）曾拍到華春瑩現身中央黨校的照片。香港媒體透露，華春瑩自2月底起沒有亮相，是因參加由中共組織部組織的中央黨校中青年幹部培訓班。據瞭解中青年幹部培訓班是中共培訓後備幹部的學習培訓班，結業學員多被提拔。分析指華春瑩可能會接替陸慷升任外交部新聞司司長。

「聯合早報」十一日的報導指出，消息人士透露，陸慷下星期將主持外交部例行記者會，這很可能是他最後幾次以外交部新聞司司長、發言人的身份公開亮相。消息人士又指，陸慷轉調外交部美大司意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。

51歲的陸慷是江蘇人，長期在中共外交部工作，他在2000年至2001年曾在新加坡國立大學攻讀公共政策碩士。陸慷對外交部美大司並不陌生，他曾在2010年至2012年擔任該司副司長。隨後在2012年至2015年間，擔任中國駐美國使館公使。陸慷從2015年起擔任中共外交部新聞司司長。

中共外交部新聞司長陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務...
中共外交部新聞司長陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務，遺缺由華春瑩接任。（中共外交部網站）
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中共外交部發言人、新聞司副司長華春瑩將接任新聞司長。（中共外交部網站）
中共外交部發言人、新聞司副司長華春瑩將接任新聞司長。（中共外交部網站）
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外交部中共華春瑩
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