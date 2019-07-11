陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



新加坡媒體《聯合早報》星期四（11日）引述消息人士指，中共外交部新聞司副司長、發言人華春瑩預計在本月接替陸慷，升任外交部新聞司司長；陸慷將轉調外交部北美大洋洲司（簡稱外交部美大司），出任司長職務。

據早前報導，近日日本「富士新聞台（FNN）曾拍到華春瑩現身中央黨校的照片。香港媒體透露，華春瑩自2月底起沒有亮相，是因參加由中共組織部組織的中央黨校中青年幹部培訓班。據瞭解中青年幹部培訓班是中共培訓後備幹部的學習培訓班，結業學員多被提拔。分析指華春瑩可能會接替陸慷升任外交部新聞司司長。

「聯合早報」十一日的報導指出，消息人士透露，陸慷下星期將主持外交部例行記者會，這很可能是他最後幾次以外交部新聞司司長、發言人的身份公開亮相。消息人士又指，陸慷轉調外交部美大司意味著他未來的仕途有更廣闊的發展，並可能受到更大的重用。