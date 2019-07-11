天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ／專題報導



1989年六四天安門事件，學生們在天安門前掛出標語要求罷免李鵬、楊尚昆，反對專制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1989年6月4日發生在大陸北京的天安門事件，當時的美國總統老布希(George H. W. Bush)雖承受全球要求制裁大陸的壓力，暫停美中軍事交流與軍售，解密文件顯示，布希半年內兩度致函給當時的中國大陸領導人鄧小平，布希以老朋友自稱，動之以情，希望鄧能寬待學生，美國願和中國大陸攜手共度難關，布希說，如果現在是黑暗時期，就讓我們點亮光明。

美國亞洲協會公布75頁由中國問題專家沈大偉(David Shambaugh)等人提供的解密文件，顯示老布希在六四事件後，很快指派白宮國家安全顧問史考克羅(Brent Scowcroft)與副國務卿伊戈柏格(Lawrence Eagleburger)赴北京，與鄧小平等大陸高層會面，布希還在1989年7月21日以私函與鄧小平溝通。

布希在信中說，美日雙方合作，在巴黎經濟峰會，緩和各國政府對中國政府不滿，峰會原本要發表公報譴責，美日聯手讓公報文字語氣緩和許多。

史考克羅在六四事件後奉布希之命訪問大陸，鄧小平以解鈴還須繫鈴人，內政不容干涉，強硬回應美方得關切。

布希給鄧小平的私函，試圖對鄧小平說理，「你認為今天的僵局是美國凍結(對中國)軍售引起，但美方卻認為是中方制裁示威者，才是造成危機的關鍵。」他代表的不只是美國，還有全球各國，以及鄧小平的朋友。他充分了解，中方如何看待干涉內政的標準，但他要請鄧小平先不要將建議視作干涉。

布希表示，他說的不是中國大陸異議人士，而是在抗議的學生。布希理解師生在此事件的立場，學生無所不在，對於鎮壓事件，他們感同身受，同時他們也是理想主義者，美國過去也發生學生抗議動亂，但美國從未懷疑這些學生不愛國。

布希說，希望中方仍肯定與西方世界的經濟交流是好的，若是如此，他願意繼續承擔來自美國國會，要求美國立刻切斷與中國大陸經貿互動的巨大壓力。

布希指出，鄧小平數度進出權力核心，定能看到未來國際社會的前景，也能讓美中關係回到正軌，如果現在是黑暗時期，就讓我們點亮光明。

布希同年11月6日再度寫信給鄧小平，提到他將和蘇聯總書記戈巴契夫見面，保證會談不影響中國大陸的利益，將在會後派遣雙方都能接受的特使，到大陸交流。12月，布希再派史考克羅與伊戈柏格密訪北京。

布希政府在六四事件之後半年內，不斷對中國大陸釋出極大善意，展現耐心。儘管面對國際杯葛，但沒有美國掣肘，北京當局得以谷底翻身。