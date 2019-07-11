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中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國務院批准對台灣出售總值約22億美元的軍事武器。中共黨媒「人民日報海外版」今天（11日）在頭版刊出評論指出，川普政府改變了歐巴馬政府時期「包裹式」軍售方式，恢復到小布希政府時期化整為零的形式，目前已4次對台軍售，企圖實現對台軍售常態化。

這篇由中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉撰寫的「美又對台軍售是明知故犯！」評論文章指出，對台軍售一直是干擾中美關係正常發展的一大痼疾。川普政府上台以來，更為倚重「台灣牌」的對中牽制作用，將對台軍售作為重要抓手。

文中指出，美以一系列立法形式推動對台軍售和美台軍事合作。「2018財年國防授權法案」提出，根據台灣需要定期移轉讓台灣維持足夠自衛能力所需的防禦裝備與服務。「亞洲再保證倡議法」寫入了鼓勵定期對台軍售。「台灣保證法」則支持台灣作為美國印太戰略的重要部分，要求美國政府將對台軍售常態化，把台灣綁上美國印太戰略的戰車。

評論說，長期美國在售台武器方面慣於追求自身利益最大化，一直將台灣當作「冤大頭」來對待。售台武器大都是退役或即將退役的「古董」，價格卻貴得出奇。對台軍售顯然是把台灣當做提款機，「保證」的不是蔡英文或民進黨選情，而是美國軍火生意的「長期訂單」。然而，蔡英文當局仍屢屢「抱美國大腿」。

評論認為此次對台軍售，嚴重違背G20大阪峰會「川習會」上達成的共識。在大阪，習近平闡述北京當局在台灣問題上的原則立場，川普則表示重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。這說明，美方其實很清楚中方的底線紅線。在此背景下，美國再推對台軍售，是「明知故犯，罪加一等」。

評論表示，台灣問題曾是阻礙中美兩國關係正常化的關鍵問題。美國國內對中強硬保守勢力仍在不斷推波助瀾。近年來，美對中政策不斷下滑過程中，台灣問題被不斷利用，說明美國內對中認知出現問題，且矛盾分歧被人為擴大。

文中最後指出，在近期，「川習會」為中美貿易摩擦按下了「暫停鍵」。川普對北京釋出善意，強調對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好。想要落實好兩國元首重要共識，美方更須謹言慎行。

美對台軍售M1A2戰車。 圖／美國國防部網站
美對台軍售M1A2戰車。 圖／美國國防部網站
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