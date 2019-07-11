BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



總統蔡英文11日出訪加勒比海四個邦交國，同時宣布將過境美國四天。相比之前須在24小時內離境，此次美方首次給予四天的過境行程，引起各方關注，BBC中文網指出，在美國與中國的外交博弈之間，台灣的外交角色也常視為只是美國的一枚棋子。

報導引述台北市長柯文哲，曾批評台灣的外交路線「過度親美」，因為美國總統川普也有可能出賣台灣；柯文哲告訴彭博；「弱國無外交，只有強國才有外交；在中美對抗的大架構下，台灣要去思考要如何去生存，或是如何獲取最大利益。」

近日柯文哲又發言說：「台灣若是個棋子，就要做有份量的棋子，讓大國在挪動這顆旗子的時候，也要費力。」

前總統馬英九批評蔡英文，指出台灣又不是第一次被美國當「台灣牌」來打了，他呼籲「要和中國大陸改善關係，只有靠自己，美國人幫不上忙」。

不過，蔡英文在本月反駁「棋子論」，並解釋台灣從威權走向民主，本身存在的意義就很重要，在維繫區域安全上「台灣是個player（玩家），美國對台灣作為自由民主基地這件事情都很關注，台灣的民主自由若能守得住，那麼區域間其他國家的民主也能守得住，因此台灣是個區域間的標竿。」

專攻東亞政治經濟的香港中文大學客座副教授林夏如指出，台灣民主化以前，可能只是張「牌」或「棋子」，因為當時冷戰時期美國對台灣的角色是「又愛又恨」，台灣一方面是美國用來「反共」的一張牌，但當年威權時期的台灣和當年韓國一樣，在人權方面的紀錄很差，讓美國也十分反感。

林夏如強調，民主化後，台灣的角色越來越重要，不再只是個棋子，她分析美國沒有忽略中國統一台灣的野心，如果台灣被當下的中國統一，將會是當代第一個民主化社會被專制政權奪回的例子，這會嚴重衝擊美國。