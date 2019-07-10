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台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30聯合報 記者李仲維╱即時報導

海基會副秘書長兼發言人蔡孟君10日表示，因各種原因滯留大陸，需要海基會協助返台的台灣人（俗稱台流）人數逐年增加，去年返台數量較2016年增加近兩倍。

蔡孟君指出，海基會近年來協助滯留大陸的台人返台個案逐年增加，2013年至2015年間，每年只有10多件，2016年開始增加，2016年有25件、2017年有27件，到2018年已大幅增加至48件。今年截至5月底，海基會已協助處理15件個案。

她表示，受助的滯陸台人多為早期赴陸發展的台商、台幹，由於經商不順，收入不穩定，且健康狀況不佳，無法續留中國大陸，卻又沒有足夠資源返台。海基會表示，國人滯留大陸其它原因還包括積欠房租、重病住院、遭逮捕等。

海基會分析，滯陸國人返台人數逐年增加，主要是早期赴陸台商、台幹，如今年事已高、健康情況不佳，事業發展不順，又沒有足夠積蓄，導致淪落街頭，成為大陸社會問題的隱憂，部分滯陸國人與在台家屬關係疏離，有些台灣親人也不願意收留他們。

隨著此類人數增加，大陸地方政府社會救助的壓力跟著上升，據了解，不少大陸地方政府自掏腰包買機票幫助送返，不希望他們占用大陸的社會資源，也擔心衍生社會問題。

蔡孟君表示，海基會接獲消息後，會根據當事人狀況，聯繫當地台商協會協助募款和辦理證件，並安排他們返台。若其家人因故無法照顧，就協調各縣市社會局或社福體系接手安置。

她也強調，隨著滯陸台人求助返台案件增加，顯示大陸雖然充滿發展機遇，但也存在高度風險。提醒國人赴陸發展，應了解大陸政治、經濟和社會狀況，若面臨困難也可向海基會諮詢求助。

海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。記者李仲維攝影
海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。記者李仲維攝影
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