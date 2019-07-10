打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加 ／9日電



美中重啟貿易談判，雙方官員9日通話，白宮經濟顧問庫德洛指出，雙方對話具建設性，且正討論安排會面。

根據路透報導，商務部長羅斯（Wilbur Ross）9日在一場活動表示，華為仍在「實體名單」上，但商務部將允許美企在不危及美國國安的情況下，向華為出售商品，但未說明哪些商品可通過審查。

此外，美國聯邦公報9日發布公告，將豁免中國110項輸美商品的關稅，包括醫療設備、電子元件等商品。去年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品加徵25%關稅，9日公布這份豁免清單，可追溯至關稅實施日期生效，從9日起為期一年。

美國總統川普與中國國家主席習近平上月底在日本大阪Ｇ20場邊舉行的「川習會」達成共識，雙方恢復貿易談判，美國威脅對3000億美元中國製產品加徵關稅的行動喊停，已實施的關稅不會取消。此外，川普同意對華為鬆綁，美企可出售科技設備及商品給華為。

財經媒體CNBC報導，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）9日與中國副總理劉鶴、商務部長鍾山通話，就雙方尚未解決的貿易爭端繼續談判。

庫德洛（Larry Kudlow）9日在白宮短暫受訪時，證實美中官員已通話，但僅表示對話具建設性，未提供更多細節。

至於美中官員是否很快會面，庫德洛表示，雙方在討論會面一事，面對面會談可能是件好事，原本談判已完成90%，但停了下來，希望能接下去談。

庫德洛：可能闖不進達陣區

庫德洛仍樂觀看待美中貿易談判前景。但他同時以美式足球為比喻，表示美中談判最終可能無法達成協議，就像「已來到達陣區前7碼，卻沒辦法攻進達陣區」。 庫德洛說：「推進到最後10%，來到7碼線的時候，最難達陣。」

關於川普對華為鬆綁一事，庫德洛指出，美國私營企業可出售商品給華為，但前提是不涉及國家安全；庫德洛說，商務部可能會發出一些額外的許可證，但僅限一些在台灣、南韓等世界各地普遍能取得的商品。

雖然中美雙方已電話討論重啟談判事宜，希望促成雙方在北京面對面會談。不過在兩國爆發貿易戰一年之後，雙方分歧幾無縮小跡象，也為這次談判增添變數。