親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21聯合報 記者李仲維╱即時報導

中共黨報人民日報10日發文指出，美國對台軍售打台灣牌，是一場危險遊戲，美方「以台制華」與台灣當局挾洋自重各懷鬼胎、一唱一和，使本就複雜的台海局勢更趨嚴峻。

文章指出，美國對台軍售是粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，同時也向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。

文章稱，對台軍售是美國多年來一直在搞的小動作。軍售成了華盛頓某些人不斷打台灣牌以遏制中國的慣用做法。除了美方自己賺軍火錢，也給台灣當局和島內某些政治勢力壯膽打氣。

文章指出，台灣當局切莫幻想搞「以武拒統」，因為無論抱誰的大腿，在反分裂國家法和強大的人民軍隊面前，這一切都不過是螳臂擋車。

香港中評社也發表快評文章指出，蔡英文出訪過境美國前夕，華府又宣布一筆總額22億美元的對台軍售案。軍售與過境，一向是美台強化雙方關係、挑戰大陸一中底線的主菜，如今同時端上，對大陸的刺激不可謂不大。

文章指出，特別的是，中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也表明中方堅決反對的嚴正立場。楊潔篪出面，拉高了中方交涉和應對的層級。外界觀察，大陸被激怒了。

文末表示，軍售與過境，不斷衝擊大陸底線，大陸戰機早前飛越台海中線，前幾天大陸核潛艇浮現於馬祖東引附近，的確「不像偶發事件」，不能排除下一步大陸會有更大動作。

美對台軍售M1A2戰車。 圖／美國國防部網站
美對台軍售M1A2戰車。 圖／美國國防部網站
分享

軍售台海中共
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

環保督察在即 中央嚴禁「一刀切」

2019-07-10 02:14

金門小三通 今年有望破200萬人次

2019-07-10 02:14

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

中共前駐英大使馬振崗：英外相為爭選票頻對港發聲

2019-07-09 13:33

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10

政大北京校友會「交流不因兩岸關係停滯改變」

2019-07-09 02:10

龐培歐見黎智英 談香港「一國兩制」等議題

2019-07-09 00:35

駐紮齊齊哈爾 二戰516部隊更「毒」

2019-07-09 00:28

日軍侵華用化武 日學者找到鐵證

2019-07-09 00:17

王岐山北京談和平 「中國永不稱霸」

2019-07-09 00:11

陸外交部：美方以「從事間諜活動」打壓華人

2019-07-08 18:15

懼變！習近平要求中共準確識變科學應變

2019-07-08 18:06

否認新疆「再教育營」傳拆散親子 北京：週末可回家

2019-07-08 17:17

中共副外長：美國面臨的問題非中國之過

2019-07-08 16:54

中美關係 北京學者：變得更假的假朋友

2019-07-08 16:17

中共國家副主席王岐山：中國永不稱霸、永不擴張

2019-07-08 14:39

三峽大壩傳變形 大瀑布景區暫停營業引聯想

2019-07-08 13:22

官媒刊文透玄機？ 習近平妙「喻」連珠話改革

2019-07-08 12:57

七七事變82周年 中國軍媒：落後就會挨打

2019-07-08 12:54

陸學者閻學通：仍堅信中國2023年成為超級大國

2019-07-08 12:35
看更多

熱門文章

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

影／ 何韻詩聯合國演說 90秒發言被中方打斷兩次

2019-07-09 12:23

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

真人版花木蘭住土樓 中國網民傻眼

2019-07-09 12:18

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

半年刷135萬元只為見直播主 網友看到本尊秒崩潰！

2019-07-09 17:48

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

無畏中國阻撓 何韻詩在聯合國為香港發聲全文

2019-07-09 19:58

美高層會見黎智英 中國外交部：強烈不滿

2019-07-09 16:16

窗外飛進排泄物「炸整間」 衰男出大絕反擊網友敲碗等後續

2019-07-09 16:00

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

中國外交部發言人辦 「抖」起來了！

2019-07-09 14:54

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

港人為逃犯條例奮力抗爭 陸民羨慕悲哀與質疑

2019-07-09 16:05

林鄭月娥承認修例失敗 中國封鎖新聞

2019-07-09 14:26

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

美駐港澳總領事卸任 超刺激演講傳遭阻

2019-07-09 19:55

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

真人花木蘭額頭有「華為logo」、爸神似習近平…大陸吵翻天

2019-07-10 10:00

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

對反送中失去耐性？ 紐時：習近平可能強硬對付香港

2019-07-10 00:39

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

美國防部：駐港解放軍表明 不會干涉香港事務

2019-07-09 18:32

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

港府承認逃犯條例失敗 環時總編：大陸善意被曲解

2019-07-09 15:17

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05

觀察站／風雨香港…關鍵3個月 看北京怎出手

2019-07-10 00:31

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top