中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中共黨報人民日報10日發文指出，美國對台軍售打台灣牌，是一場危險遊戲，美方「以台制華」與台灣當局挾洋自重各懷鬼胎、一唱一和，使本就複雜的台海局勢更趨嚴峻。

文章指出，美國對台軍售是粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，同時也向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。

文章稱，對台軍售是美國多年來一直在搞的小動作。軍售成了華盛頓某些人不斷打台灣牌以遏制中國的慣用做法。除了美方自己賺軍火錢，也給台灣當局和島內某些政治勢力壯膽打氣。

文章指出，台灣當局切莫幻想搞「以武拒統」，因為無論抱誰的大腿，在反分裂國家法和強大的人民軍隊面前，這一切都不過是螳臂擋車。

香港中評社也發表快評文章指出，蔡英文出訪過境美國前夕，華府又宣布一筆總額22億美元的對台軍售案。軍售與過境，一向是美台強化雙方關係、挑戰大陸一中底線的主菜，如今同時端上，對大陸的刺激不可謂不大。

文章指出，特別的是，中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也表明中方堅決反對的嚴正立場。楊潔篪出面，拉高了中方交涉和應對的層級。外界觀察，大陸被激怒了。