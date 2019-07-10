中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在美國消費者新聞及商業頻道（CNBC）舉辦的活動中表示，美中兩國本週將會重啟貿易談判，儘管他趨於樂觀，但是談判仍舊困難重重。

庫德洛還重申了川普總統的預期，即在談判恢復期間，中國將迅速開始大量購買美國農產品。

據路透社報導，美國總統川普上個月同意不加徵任何新關稅，庫德洛說：「我們希望習主席在談判進行期間，能夠立即、迅速地就農業採購問題採取行動」，「這非常、非常重要。」

但是三名消息人士透露，中方沒有做出立即購買農產品的堅定承諾。同意重啟貿易談判以來的10天裡，也沒有此類銷售的報導。

一位美國官員透露，美國貿易代表賴海澤和財政部長米努勤十日便與中國國務院副總理劉鶴和商務部長鍾山舉行了會談，繼續就解決美中貿易爭端進行談判。雙方將酌情繼續這些會談。

但庫德洛用自己最喜歡的紐約巨人橄欖球隊，隱喻川普政府最終有可能會功虧一簣。

他說：「這就像是在一場橄欖球比賽中到達7碼線，他們可能會到達7碼線，但是他們永遠不會持球跑進達陣區」，「當你走到最後10%，也就是7碼的時候，就很困難了。」

此前，美中之間的貿易談判於5月初破裂，美國指責中國背棄了其為滿足美國要求而修改各種法律的承諾。

庫德洛說，美國在中國的知識產權盜竊等方面仍不滿意，他還說：「我們的團隊一次又一次地要求改變中國的法律，並在這一點上不斷進行抵制。但中國似乎認為，國家安全委員會或政治局能頒布相關規定就足夠了。我們不同意。」