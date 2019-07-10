美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



根據英國路透社、美國「紐約時報」和「華爾街日報」等多家西方媒體的報導，美國商務部於北京時間9日晚間表示，將給部分美國企業發放許可，允許這些企業繼續與被列入美國商務部「黑名單」（即「實體名單」）上的華為公司繼續做生意，前提是這些生意不會對美國的國家安全構成威脅。

美國商務部官方網站也確認此事。在該網站刊登的一份發言稿中，美國商務部長羅斯表示他將給那些「不會對美國國家安全構成威脅」的與華為的生意發出許可，並稱此舉是為了落實兩周前美國總統川普在日本大阪G20峰會上對中方做出的承諾。

但羅斯也強調華為仍將處在被美國商務部制裁的「實體名單」上，任何與華為的交易仍然需要美國商務部的許可。

根據美國「紐約時報」報導，美國商務部的這一決定將給諸如高通、英特爾、谷歌和博通等美國企業帶來利多，因為華為是這些企業的客戶，會從他們這裡購買用於手機和通訊設備的晶片。

「紐約時報」還表示，美國的科技公司其實一直都在遊說特朗普政府，希望放寬對華為的限制，因為這些限制不僅會導致這些美國企業失去一個主要的營收來源，而且也不會阻礙華為的發展，畢竟華為還可以從日本或韓國等美國企業的競爭對手那裡購買替代產品。

英國「路透社」報導，不少美國企業和業內觀察人士仍對美國商務部的這一最新表態持觀望態度，因為美國商務部並沒有明確地表示什麼樣的交易才不會對美國的國家安全構成威脅。

美國「華爾街日報」的報導則指出，羅斯也沒有就這些許可究竟什麼時候會發出一個具體的時間表。

最後，路透社和「華爾街日報」都認為，那些想與華為繼續進行業務往來的美國企業，看來還是得先向美國商務部提交許可申請，再由該部決定究竟什麼樣的交易可以被允許了。