劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共官媒新華社報導，7月9日晚，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。大陸商務部長鍾山參加通話。

美國福克斯（Fox）新聞網報導，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月9日對媒體說，當天，賴海哲、米努勤與劉鶴及鍾山的電話會晤「很有建設性」，雙方商議了進一步舉行面對面會晤探討如何解決雙邊貿易爭端的可能性。即是否重啟美中貿易談判。

庫德洛說，對話「進展良好」、「很有建設意義」，庫德洛補充說，儘管雙邊可能舉行面對面談判的細節尚未敲定，但「仍然抱有將會晤的期望。」而且，庫德洛認為面談「按理說該有」。

美國總統川普當天在推特上亦提到準備談判的意向說：「正在談貿易協定，或者說談判正在準備中。多年以來我們一直被他國不平等對待（往輕了說），這點正在改變！」