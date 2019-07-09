習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共總書記習近平9日指出，絕不能把反腐敗當成不擔當、不作為的藉口。要踐行新時代好幹部標準，不做政治麻木、辦事糊塗的昏官，不做飽食終日、無所用心的懶官，不做推諉扯皮、不思進取的庸官，不做以權謀私、蛻化變質的貪官。

大陸近年加大反腐工作力度，以致許多官員不作為、少作為。習近平已多次要求黨員幹部要勇於負起責任，不得推諉卸責。

中新社報導，中共中央和國家機關黨的建設工作會議9日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他強調，必須正確處理乾淨和擔當的關係。

習近平表示，必須正確處理乾淨和擔當的關係，要把乾淨和擔當、勤政和廉政統一起來，勇於挑重擔子、啃硬骨頭、接燙手山芋。

習近平強調，加強和改進中央和國家機關黨的建設，必須切實加強黨的領導，牽住責任制這個「牛鼻子」。各部門黨組（黨委）要強化抓機關黨建是本職、不抓機關黨建是失職、抓不好機關黨建是瀆職的理念，堅持「書記抓、抓書記」，領導班子成員和各級領導幹部要履行「一崗雙責」，做到明責、履責、盡責。機關黨委要聚焦主責主業，真正發揮職能作用。中央各有關部門要各負其責、密切配合，形成抓機關黨建工作的合力。

中央和國家機關工委要強化責任擔當，履行好統一領導中央和國家機關黨的工作的職責，指導督促各部門黨組（黨委）落實機關黨建主體責任。要建設高素質專業化的黨務幹部隊伍，把黨務幹部培養成為政治上的明白人、黨建工作的內行人、幹部職工的貼心人。