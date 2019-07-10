金門小三通 今年有望破200萬人次

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



金門縣政府8日表示，6月小三通入出境人次較去年增長21%，累計上半年也較去年同期增加20%；估今年入出境全年將超越去年，並可望突破200萬人次。

金門縣觀光處發佈統計資料指出，6月小三通入出境旅客有18萬7468人次，較去年同期15萬3954人次，增加3萬3514人次，增長21.77%。其中，台灣旅客入出境達10萬4622人次，較去年同期增長10.44%；大陸旅客有7萬9279人次，較去年同期增長41.52%。

大陸旅客部分，入境有3萬9524人次，較去年同期增加1萬959人次，增長38.37%；以落地簽方式入境6616人次，較去年同期增加2297人次，增長53.18%。

今年1到6月金門小三通入出境累計106萬2254人次，較去年同期88萬1364人次，增加18萬890人次。其中，台灣旅客佔52.64%、大陸旅客佔45.37%，外籍旅客約佔1.99%。

金門縣觀光處長丁健剛表示，金門廈門海上長泳活動將在13日登場，揭開浯島夏日嘉年華序幕；緊接而來的花蛤季、夏日音樂季將陸續上陣，預料7月小三通人次將會再持續增長。他有信心今年再改寫2018年全年190萬多人次的紀錄，預估能一舉突破200萬人次。

丁健剛指出，未來縣府將合力推動金廈及澎湖旅遊節，共同推展各項休閒、體育、競賽、研學旅遊模式等活動，尤其研學旅遊更是未來推動重點，逐步提升金門旅遊的廣度與深度。