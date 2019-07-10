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環保督察在即 中央嚴禁「一刀切」

2019-07-10 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在新一輪中央生態環保督察將全面啟動之際，生態環境部發文明令，被督察省市和企業不得不分青紅皂白地採取緊急停工停業停產等簡單粗暴行為，以及「一律關停」、「先停再說」等敷衍應對做法。

中新社報導，生態環境部9日消息，經中共中央、國務院批准，中央生態環境保護督察組近日將陸續進駐上海、福建、海南、重慶、甘肅、青海6省市，以及中國五礦集團有限公司、中國化工集團有限公司兩家中央企業，開展第二輪第一批中央生態環境保護督察。

為力戒形式主義、官僚主義，切實做好督察工作，生態環境部日前專門致函被督察省市和企業，要求堅決禁止搞「一刀切」和「濫問責」。生態環境部要求，對於相關生態環境問題的整改，要堅持依法依規，建立長效機制，按照問題的輕重緩急和解決的難易程度，能馬上解決的要馬上解決；一時解決不了的，要明確整改的目標、措施、時限和責任單位，督促各責任主體做好落實。

生態環境部要求，要給直接負責查處整改工作的單位和人員留足時間，禁止層層加碼、避免級級提速，特別是對涉及民生的產業或領域，更應當妥善處理、有序推進，堅決禁止「一刀切」行為。對於採取「一刀切」方式消極應對督察的，督察組將嚴肅處理。

文件要求，被督察省市、企業應依規依紀依法做好問責工作。禁止以問責代替整改，以及亂問責、濫問責、簡單化問責等行為。因客觀原因沒有達到預期目標的，以及因歷史原因或難以預見因素，導致未完成工作任務或未達到預期效果的，應當實行容錯機制，鼓勵有關幹部擔當作為。

生態環境部副部長翟青此前表示，「一刀切」損害了合法合規企業的切身利益，對於生態環保工作而言，也是一種「高級黑」。生態部堅決反對「一刀切」，一旦發現，嚴肅查處。

福建國務院
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