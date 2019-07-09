環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共官媒環球網刊出社評指出，美台是不能玩過頭的，一旦玩過頭，肯定要付出代價。不妨做一個大膽的假設：如果有一天美台之間做出大陸絕不接受的軍售，大陸宣布如果那些裝備上島，將堅決摧毀它們，屆時將會發生什麼？

社評指出，這是川普政府兩年多時間裡的第四次對台軍售，與以往歷屆政府的對台軍售相比，22億美元的軍售總額說大不大、說小不小，但與川普政府的前三次對台軍售相比，這一額度則是最大的。這屆美國政府的對台軍售有逐漸升級的趨勢。

社評表示，台灣的安全在於處理好兩岸關係，從根本上避免走向與大陸的軍事對抗。只要台當局不朝著台獨的方向瞎折騰，它是完全可以做到的。而一旦朝著台獨方向鋌而走險，搞「以武拒統」，無論它抱誰的粗腿，都沒有用。大陸一直堅持和平統一政策，台灣當局最該做的就是不要逼大陸放棄這一政策。

社評說，解決對台軍售問題要依靠大陸自身的變量。一是大陸軍事力量越來越強大，使得台灣新購武器實際上喪失軍事意義，台灣的那點軍費使其不可能通過購買武器維持兩岸軍事平衡。二是大陸國力的增強使得大陸有更多手段壓制外部的對台軍售，過去法國、荷蘭等都有對台軍售，現在只剩下美國。