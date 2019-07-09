大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29 世界日報 中國新聞組／北京9日電



網傳三峽大壩變形將潰堤，中國航太發衛星照片澄清。圖／擷取自中國航天科技集團微博 分享 facebook 三峽大壩被谷歌衛星拍到變形的消息最近在網路廣傳，引發中下遊民眾對潰壩的擔憂。中國官媒近幾天加緊安撫，但其說法不一：有說大壩沒變形，有的說變形了，但處於彈性狀態，還有的說谷歌另一圖片顯示一切正常。而三峽大瀑布景區剛好通知因上游工程施工而暫停營業，引起外界聯想。

新京報和中新網分別引述專家說法，承認三峽壩體確實出現變形，但解釋說，那是三峽壩體處於彈性狀態。並保證一切都正常。

中新網報導，三峽集團回應「三峽大壩已經變形，潰堤在即」的言論稱，三峽樞紐運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠。該報導列出各種數據支持上述說法。但也引述專家承認大壩有變形，並強調「壩體變形處於彈性狀態，各項指標均在設計允許範圍內」。

新京報也引述專家組透露：三峽壩體變形處於彈性狀態。該報引述長江三峽集團有限公司微信公眾號承認大壩有變形。該報導在羅列2006-2019年4月一系列檢測項目和指數之後表示，壩體變形處於彈性狀態，各項指標均在設計允許範圍內。

中新社還說，「三峽大壩變形」的衛星地圖拍攝於2018年2月23日，由谷歌公司通過其商業合作夥伴的一顆民用衛星拍攝，而谷歌地圖在2018年9月拍攝的另一張圖片則顯示三峽一切正常。

但另一家官媒澎湃新聞三天前則指「三峽大壩發生變形可能潰壩」的傳言是假消息，並引述三峽集團流域樞紐管理局樞紐運行部主任專業師曹毅表示，用戶看到的三峽大壩谷歌衛星圖並非衛星直接拍攝，而是經過一系列算法處理形成，因此顯示時某些場景出現偏差。

就在這個敏感時刻，中央社報導，三峽大瀑布景區5日發出通知說景區暫停營業，由於與三峽大壩變形消息時間上的吻合，引發聯想。據景區通知，因上游建設施工進入截流階段，導致瀑布斷流。