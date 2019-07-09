前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



北京當局提出如果想讓美中雙方達成貿易協議，必須全部取消美方對中國產品加徵的關稅。對此，負責中國事務的前白宮助理貿易代表傑夫·穆恩（Jeff Moon）認為，這一要求並不意外，而美中貿易談判似乎在原地踏步，前景難以預料。

美國總統川普和中國國家主席習近平在日本G20峰會上同意恢復美中貿易談判，緊接著，中共商務部發言人高峰在上周四的記者會上表示，美國對中國出口商品單方面加徵關稅是中美經貿摩擦的起點，如果雙方能夠達成協議，加徵的關稅必須全部取消。

負責中國事務的前白宮助理貿易代表傑夫·穆恩對「美國之音」採訪時指出，中國的表態並不令人意外，因為取消全部關稅一直是中國在談判中強調的核心訴求之一。

穆恩說：「我並不意外，這個要求聽上去很熟悉。五月上旬貿易談判中止後，中國副總理劉鶴宣布了三項要求。一是取消關稅，二是確定中國採購美國商品的數量要「符合實際」，三是確保協議文本的「平衡性」。所以說這個符合中國一直以來提出的核心要求。”

此外，穆恩還指出，是否能夠取消關稅，很大程度上取決於川普總統，因為川普把關稅視為重要的談判籌碼。他還表示，兩國領導人會後沒有簽署聯合聲明，也沒有公佈具體達成的共識，美中談判似乎並沒有很大的進展。相反的，中國做出讓步的可能性似乎變得更小了。

穆恩說：「我認為談判還在原地踏步。但是貿易談判中的心理因素卻改變很多。在談判破裂前，中國基本上是想維持現狀，其中包括3千5百億美元的貿易順差。但是在5月10號左右，中國做了決定，認為川普總統的手段對中國是個攸關生死存亡的威脅。這就是為什麼我們看到中國加大反美言論的力度。中國更加堅持其立場，這一點也體現在官方聲明里。所以對中國來說，要作出達成協議所需的讓步會更加困難。」

川普政府從5月10號起對從中國進口的2000億美元商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。中共國務院關稅稅則委員會也隨後宣布對進口自美國的商品施加報復性關稅。穆恩指出，除了中方此前的強硬態度，川普總統的反復無常使得談判的前景充滿不確定性。