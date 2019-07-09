王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56 世界日報 中國新聞組／北京9日電



中國國家副主席王岐山昨天意有所指地表示，中國將以戰略定力和自信應對外部環境的不確定，反對以國安之名行保護主義之實。 路透社 分享 facebook 中國國家副主席王岐山昨天意有所指地表示，中國將以戰略定力和自信應對外部環境的不確定，反對以國安之名行保護主義之實。中美貿易戰仍前景未明，外界認為王岐山的談話顯然是在針對美國。

綜合媒體報導，王岐山8日在北京清華大學出席第八屆世界和平論壇開幕式並致辭。他強調，「中國將堅持做好自己的事，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍。」

王岐山8日演說主軸為中國與世界的關係。王岐山表示，中國的和平發展道路便是通過維護世界和平發展自己，又通過自身發展維護世界和平。中國主要依靠改革、創新實現發展，也堅持擴大開放，學習借鑑別國長處。

他說，中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定性，堅定走和平發展道路。「無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍。」

王岐山也表示，現有國際秩序並不完美，需加以改革，但不能推倒重來，這是多數國家共識。中國主張推動建構新型國際關係和人類命運共同體，維護多邊主義基石，並認為要恪守國際法與國際關係的基本準則，彼此尊重主權獨立和領土完整。

他稱，發展是解決一切問題的總鑰匙，要構建更高水平的開放型世界經濟，以利益融合促進共同安全，並反對以國家安全之名行保護主義之實。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不來（開）中國，沒有和平穩定的國際環境，發展就無從談起。

王岐山指出，中國的和平發展道路歸結起來就是：通過維護世界和平發展自己，又通過自身發展維護世界和平。

他重申，中國主張推動構建新型國際關係和人類命運共同體，維護多邊主義的基石。王岐山說，要維護以聯合國為核心的多邊主義，恪守國際法與國際關係基本準則，彼此尊重主權獨立和領土完整。

中央社報導，王岐山有豐富金融背景，任國務院副總理期間，與美方進行過三輪中美戰略與經濟對話。中美貿易戰中，除了已經被指名為中美全面經濟對話中方牽頭人的中國國務院副總理劉鶴，外界一度認為王岐山是中方談判代表團的核心人物。