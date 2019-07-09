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中共前駐英大使馬振崗：英外相為爭選票頻對港發聲

2019-07-09 13:33聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港反對修訂「逃犯條例」運動爆發以來，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）多次發聲談論事件，惹來中方不滿。

澎湃新聞指出，中共前駐英大使馬振崗周一（8日）表示，侯俊偉近期關於這方面的表態相對集中和突出，可能與英國保守黨黨魁選舉有關，想藉此爭取選票。

談到中英關係，馬振崗則認為對此不用太擔心，客觀現實是英國將來越來越需要和中國的合作。

馬振崗表示，英國一直都單方面認為其對香港還有責任、還要管事，英國議會的香港小組經常「發表一些謬論」。近期英方關於香港的表態比較集中，尤其是外相侯俊偉，這可能和他要和前外相強生（Boris Johnson）競選保守黨黨魁有關，想藉這個話題爭取選票。保守黨黨魁選舉的投票將於7月22日結束，新任黨魁將自動成為英國首相。

馬振崗指出，當前英國政界和社會嚴重分裂，一派堅決要脫歐，另一派想留歐，雙方力量旗鼓相當，很難達成統一意見，且如果約翰遜當選，英國脫歐的前景更難預測。從未來中英關係的前景看，英國未來會更多的謀求同中國的合作，無論是否有協議脫歐，英國都需要在全世界尋找更多新的強有力的合作夥伴。

馬振崗說：「我們也不用太擔心中英關係的前景，客觀現實是英國將來越來越需要同中國的合作。」

前中共駐英大使馬振崗表示，英外相侯俊偉近期頻頻就香港修訂《逃犯條例》事件發聲，可...
前中共駐英大使馬振崗表示，英外相侯俊偉近期頻頻就香港修訂《逃犯條例》事件發聲，可能是想藉此爭取選票。（澎湃新聞照片）
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