龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）昨天罕見地在華府接見香港企業家黎智英。 美聯社 分享 facebook 美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）昨天罕見地在華府接見香港企業家黎智英，雙方討論了近來引發香港大規模示威遊行的《逃犯條例》修訂案，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位；同日，香港歌手何韻詩則在瑞士日內瓦聯合國人權理事會對「反送中」事件發言，籲將不尊重人權的中國除名，遭中國代表兩度打斷發言。

美國之音報導，國務院以發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）名義發出新聞稿指出，港府提出修例後引發香港居民高度擔憂，6月以來舉辦多次大規模遊行示威，並與警方爆發衝突，國際對香港局勢發展高度關注。

民主黨創黨主席李柱銘也曾於5月率團來美與龐培歐會面，當時美國國務院在會後發表聲明，說龐培歐對香港修訂《逃犯條例》表達關注，斥修例威脅香港法治。

另據中央社報導，何韻詩昨天受邀在聯合國人權理事會上發言，她全程以英文講述香港200萬人上街反對修例，因為《逃犯條例》拆毀了讓香港免受中國政府干預的防火牆，且警方對民眾發射橡膠子彈。

何韻詩聯國演說 中國代表兩度打斷

香港歌手何韻詩則在瑞士日內瓦聯合國人權理事會對「反送中」事件發言，籲將不尊重人權的中國除名，遭中國代表兩度打斷發言。 美聯社 分享 facebook

她表示，反送中運動已有多人遭捕，四人輕生，在北京的阻撓下香港至今仍未有普選， 書商及民運分子入獄，中國不計代價破壞香港民主自由，而在聯合國登記註冊《中英聯合聲明》已經遭中國否認，香港政府被中國控制，「一國兩制」幾近死亡。

最後她詢問聯合國是否應有緊急決議保護香港民眾，呼籲人權理事會把不尊重人權的中國除名。