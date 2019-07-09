紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



香港就反修例引爆的反送中抗爭持續不斷，「紐約時報」發表題為「習近平是否已對香港形勢失去耐性」的評論文章，指稱北京對香港的動蕩已失去耐性，而根據國家主席習近平的世界觀，他傾向以強硬手法對付反送中抗爭。

北非和中東2011年起爆發推翻威權政府的大規模抗議活動，習近平在此段時期當上中共總書記、以及國家主席。文章引述華府智庫布魯金斯研究研究員何瑞恩（Ryan Hass）形容，「這些抗議深深烙入他的腦海」，並影響他的決策。

文章引述據稱是2013年外洩的習近平閉門講話。他當時稱，「蘇聯為什麼解體？蘇共為什麼垮台？一個重要原因就是意識形態領域的鬥爭十分激烈……思想搞亂了。」他更蔑視前蘇聯領導人戈巴契夫，指在戈氏管治下，「蘇聯共產黨偌大一個黨就作鳥獸散了」。評論認為，這種世界觀讓習近平傾向強硬。

值得注意的是，中共黨媒「人民日報」轉載了習近平最近的一次講話，號召黨員幹部牢記70年前共產主義革命的使命，更明言要「勇於戰勝各種艱難險阻、風險挑戰」，

「紐約時報」評論員邁爾斯（Steven Lee Myers）將之理解為一個訊號，相信習近平表明無意滿足抗議者的要求。

評論又指示威者在回歸當晚上衝入立法會的行為，間接讓執政黨內鷹派有口實，引發北京迄今最嚴厲的譴責，且表明執政黨正在失去耐性。深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊認為，「我想他們已經認識到了要採取措施，恢復秩序了……這並不是說要速戰速決，但也不等於說他們可以長期等待吧。」