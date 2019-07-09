人民幣中間價上調28點 不開展逆回購操作

2019-07-09 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



人民幣中間價上調28點。人民幣兌美元中間價報6.8853，較上日中間價6.8881，上調28點。

據香港信報財經網，中間價較上日午4時30分收市6.879，低63點；較上日晚11時30分夜盤收市6.8827，低26點。

人民銀行公開市場連續第12日暫停逆回購操作。

人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。由於今日無逆回購到期，單日繼續既無資金投放亦無回籠。