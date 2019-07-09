政大北京校友會「交流不因兩岸關係停滯改變」

2019-07-09 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



台灣政治大學北京校友會第二屆、第三屆會長交接典禮7日晚間在北京舉行。政大副校長王文傑指，校方不會因當前兩岸關係停滯而改變支持兩岸交流的態度。

中新社報導，王文傑說，兩岸交流是永續發展的，2011年開始有大陸學生赴政大求學、之後人數逐年上升，近年政大與大陸多所高校開放交換生項目。政大不會因兩岸氛圍的變化而變化，學生間的互動交流能增進彼此認識、增加雙方合作經驗。

他表示，近年來，政大一步一腳印地開拓更多的交流項目，讓學生有更機會深入瞭解大陸發展歷程，他們還透過陸生認識到大陸新一代年輕人的面貌。希望政大在大陸的校友會能凝聚力量，讓其成為畢業生在當地尋求幫助、連結友誼的重要平台。

成立於2015年的政大北京校友會，是繼該校上海校友會後在大陸設立的第二個校友組織，目前會員人數接近600人。

王文傑稱，隨著赴大陸發展的畢業生人數增加，學校期待能透過兩個校友會統計在大陸校友的規模人數，以便掌握年輕人就業動向。

擔任前兩屆校友會會長的李翰瑩在致辭時表示，2015年校友會成立時深感責任重大，校訓「親愛精誠」四個字深刻於內心。過去四年在北京校友的努力下，校友會較順利運作，許多年輕成員逐漸成長、成熟，生活和工作迎來較大轉變。 新任會長韓佳宏，是宏智國際集團董事長、亞太文創產業協會理事長。他表示，這些年在任何崗位工作都心念政大。不管在台灣還是北京，受母校栽培都力爭成為社會的良心、國家的棟樑。今後的北京校友會希望讓政大校友感受溫暖的同時，更有擔當為社會誠心服務。