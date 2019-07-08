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陸外交部：美方以「從事間諜活動」打壓華人

2019-07-08 18:15聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國外交部8日表示，美國羅織「從事間諜活動」等荒謬借口，對在美的大陸留學生、學者、科技人員乃至華裔科學家進行無端指責和騷擾，製造了不少「冤假錯案」，這將損害美國自身的利益與形象。

中共外交部發言人耿爽八日下午在例行記者會上表示，近年來，美國一些人和機構抱著遏制打壓中國發展的「零和思維」和險惡目的，羅織「從事間諜活動」等荒謬藉口，對中國在美學生學者、科技人員乃至華裔科學家進行無端指責和騷擾，製造了不少「冤假錯案」，嚴重干擾兩國人文交流與科技合作。

他表示，美國越來越多的大學、智庫和各界人士對美方的錯誤做法表示質疑、批評。美主流媒體在上述報導中也指出，美方有關做法毫無事實根據，是在偏執和歧視的道路上採取的危險舉措，終將損害美國自身的利益與形象。

耿爽強調，中美人文交流對增進兩國人民相互理解認知、推動中美關係穩定發展意義重大，符合兩國的根本利益。妄圖通過收緊人文交流遏制中國發展荒謬至極，只會搬起石頭砸自己的腳。兩國元首在G20大阪峰會上達成的重要共識，為深化中美人文領域的交流合作指明方向。希望美方正確看待中國發展和中美關係，停止限制打壓兩國人文交流的錯誤做法，維護和加强兩國人文領域的交流合作。

中共外交部發言人耿爽表示，近年來，美國羅織「從事間諜活動」，對中國在美學生學者無...
中共外交部發言人耿爽表示，近年來，美國羅織「從事間諜活動」，對中國在美學生學者無端指責和騷擾，製造不少「冤假錯案」。（海外網）
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