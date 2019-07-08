陸外交部：美方以「從事間諜活動」打壓華人

2019-07-08 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國外交部8日表示，美國羅織「從事間諜活動」等荒謬借口，對在美的大陸留學生、學者、科技人員乃至華裔科學家進行無端指責和騷擾，製造了不少「冤假錯案」，這將損害美國自身的利益與形象。

中共外交部發言人耿爽八日下午在例行記者會上表示，近年來，美國一些人和機構抱著遏制打壓中國發展的「零和思維」和險惡目的，羅織「從事間諜活動」等荒謬藉口，對中國在美學生學者、科技人員乃至華裔科學家進行無端指責和騷擾，製造了不少「冤假錯案」，嚴重干擾兩國人文交流與科技合作。

他表示，美國越來越多的大學、智庫和各界人士對美方的錯誤做法表示質疑、批評。美主流媒體在上述報導中也指出，美方有關做法毫無事實根據，是在偏執和歧視的道路上採取的危險舉措，終將損害美國自身的利益與形象。