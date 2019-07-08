中共副外長：美國面臨的問題非中國之過

2019-07-08 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部副部長樂玉成今天說，美國當前面臨的問題，不是中國之過。以加稅、脫鉤相威脅，不是解決問題的「藥方」。

據香港電台報導，樂玉成今天在第八屆世界和平論壇午餐會上演講時表示，中美經貿談判應該是平等，結果應是平衡互利。中美兩國完全可以相互成就，共同偉大。