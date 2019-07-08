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中共副外長：美國面臨的問題非中國之過

2019-07-08 16:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共外交部副部長樂玉成今天說，美國當前面臨的問題，不是中國之過。以加稅、脫鉤相威脅，不是解決問題的「藥方」。

香港電台報導，樂玉成今天在第八屆世界和平論壇午餐會上演講時表示，中美經貿談判應該是平等，結果應是平衡互利。中美兩國完全可以相互成就，共同偉大。

他又說，中國的發展對世界是機遇和貢獻，絕對不是挑戰和威脅。中國開放的大門不會關上，只會越開越大。相信世界將見證，中國不會構築任何高牆，也不會和任何國家脫鉤。一個更加開放的中國，將同世界形成更加積極的互動，也將對世界創造更多機遇，作出更大貢獻。

中共副外長樂玉成稱，美國面臨的問題非中國之過。美聯社資料照
中共副外長樂玉成稱，美國面臨的問題非中國之過。美聯社資料照
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