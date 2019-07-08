中共國家副主席王岐山：中國永不稱霸、永不擴張

2019-07-08 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家副主席王岐山8日上午在北京一場演講中，再度公開闡述大陸當前對外政策。他強調，「中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定性，堅定不移走和平發展道路。無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍。」

據財新網報導，王岐山8日在北京清華大學出席第八屆世界和平論壇開幕式並致辭。他表示，當今世界正處於大發展、大變革、大調整的時代。

王岐山對當前國際總體情勢的描述為：國際環境總體穩定，大國關係深入調整，經濟全球化持續發展，保護主義抬頭，民粹思潮氾濫，世界多極化加速推進，地緣博弈和地區動盪加劇；新科技，新思潮不斷湧現，人類生產、生活方式深刻變化。

他說，如今世界已成為地球村。和平彌足珍貴，發展是人心所向，經濟全球化是大勢所趨。前進道路上會出現曲折，「面對挑戰，最大的恐懼是恐懼的本身」。

王岐山強調，要堅守和平發展的信念，絲毫不動搖地推進經濟全球化，共同構建更加公正、合理、穩定、有序的國際秩序。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不來中國。沒有和平穩定的國際環境，發展就無從談起。

王岐山指出，中國的和平發展道路歸結起來就是：通過維護世界和平發展自己，又通過自身發展維護世界和平。他並提出，「現有國際體系並不完美，需要加以改革，但不能推倒重來。這是絕大多數國家的共識。」

他重申，中國主張推動構建新型國際關係和人類命運共同體，維護多邊主義的基石。

王岐山說，要維護以聯合國為核心的多邊主義，恪守國際法與國際關係基本準則，彼此尊重主權獨立和領土完整。「國內事務由本國人民自己決定，國際事務由各國平等協商，使各國和各國人民都享有尊嚴和安全保障。大國要展現擔當，做出表率，為維護世界和平穩定多做貢獻，拓寬共同發展的道路和途徑。」

王岐山說，發展是解決一切問題的總鑰匙。要秉持共商、共建、共用理念，加強經濟、金融、科技、能源等各領域的對話合作，構建更高水平的開放型世界經濟，以利益融合促進共同安全，反對以國家安全之名行保護主義之實。