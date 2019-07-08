七七事變82周年 中國軍媒：落後就會挨打

2019-07-08 12:54 世界日報 中國新聞組／北京8日電



近期貿易戰中，中國在經貿、科技方面都承受美國強大壓力，軍媒藉「七七事變」82周年強調「落後就會挨打」，頗有深意。 美聯社 分享 facebook 今年適逢「七七事變」82周年，南京和北京多地舉行紀念活動。中國軍媒「解放軍報」7日刊文指出，「落後就會挨打，強軍才能安邦」；只有真正具備了「和平是贊成的，戰爭也不怕，兩樣都可以幹」的實力，才能懾有效果、談有砝碼、打有勝算。「盧溝橋上的彈痕提醒我們，戰爭的硝煙雖然散去，但戰爭之門遠沒有真正關閉。」

位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」昨天舉行紀念全民族抗戰爆發82周年活動，抗戰老戰士代表、小學生們等參加。位於盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館也舉行紀念儀式，各界向館內一幅象徵中華民族團結抗戰的大型浮雕「銅牆鐵壁」獻花及鞠躬致敬。

解放軍報在七七事變82周年這天刊出「盧溝橋警醒我們什麼」文章指出，近年日本在歷史認識問題上有了一定的進步。然而，一些政客無視鐵的歷史事實，否定、歪曲甚至美化侵略罪行，不遺餘力地為軍國主義招魂；一些勢力逆歷史潮流而動，破壞國際互信、製造地區緊張局勢。文中呼籲「永遠不能忘了盧溝橋的槍砲聲，必須把心思和精力集中到備戰打仗的主責主業上來，時刻準備為正義而戰，為和平而戰，為人民而戰。」