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官媒刊文透玄機？ 習近平妙「喻」連珠話改革

2019-07-08 12:57世界日報 中國新聞組／北京8日電

北戴河會議通常一年舉行一次。 取材自微博
北戴河會議通常一年舉行一次。 取材自微博
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北戴河會議召開在即，外界預期這次會議重點可能在談「大改革」。中國官媒連日來也「巧合」的刊出名為「妙『喻』連珠話改革」的文章，整理了中國國家主席習近平自2013年至今有關改革的十次談話內容。

央視報導，習近平從耳熟能詳的「啃硬骨頭」、「牽住牛鼻子」到深入人心的「蹄疾步穩」、「打鐵必須自身硬」等談及改革，喻改革的決心、方法及共識，常用深入淺出、生動形象的比喻傳遞改革思想和執政理念。最早提出「改革」是在2012年12月於廣東考察時所說「把最大公約數找出來，在改革開放上形成聚焦，做事就能事半而功倍。」

2013年在亞太經合組織工商領導人峰會上的演講中再表示，「我們要堅持改革開放正確方向，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，敢於向積存多年的頑瘴痼疾開刀，切實做到改革不停頓、開放不止步。」

之後習近平密集如「連珠話」般一再提起對改革方向等宣示，立場一次比一次堅定與強烈。習近平最近一次有關改革的談話，是在今年7月5日出席中國共產黨深化黨和國家機構改革總結會議時指出，完成組織架構重建、實現機構職能調整，只是解決了「面」上的問題，真正要發生「化學反應」，還有大量工作要做。

習近平北京考察
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