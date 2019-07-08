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中國鷹派學者閻學通：中美是「假朋友」關係且越來越假

2019-07-08 12:25聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美關係在貿易戰延燒下越來越緊張，中國知名鷹派學者、北京清華大學國際關係學院院長閻學通最近接受環球時報專訪時坦言，中美仍是假朋友關係，且這種假朋友關係變得更假了。

閻學通指出，他寫過一篇文章叫中美之間的假朋友關係，今天他認為中美仍然是假朋友關係，只不過這種假朋友關係變得更假了。表面上講合作，實際上競爭是本質，今後仍然是這種假象。

他認為，專業人士普遍認為中美戰略衝突加劇不是始於川普，而是從歐巴馬的重返亞太戰略開始，中美戰略關係開始一點點地緊張，只不過它的變化速度是漸進的，川普時期不過是加快了惡化速度。

至於未來中美之間的戰略競爭會達到一個什麼程度？閻學通說，如果以川普執政兩任為時間限定，往最壞的方面預測，可以排除中美發生直接戰爭的危險。中美都有核武器，發生直接戰爭的可能性非常小。在川普任期，中美之間發生代理人戰爭的危險也不大。但這不意味著中美之間的戰略競爭不會日益加劇。

他還說，美國戰略信譽的下降，使得全世界沒有人敢相信大國了。大國之間相互不信任在上升，小國與大國之間的互不信任也在上升。今後的趨勢是互不信任呈上升趨勢，相互信任是下降趨勢。

中國知名鷹派學者、北京清華大學國際關係學院院長閻學通。取自環球網
中國知名鷹派學者、北京清華大學國際關係學院院長閻學通。取自環球網
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