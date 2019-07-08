中共黨媒：台灣「小環境」逐漸被套進中國「大環境」

2019-07-08 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



蔡英文政府稱，立法院下會期會繼續完成中共代理人修法，中共黨媒人民日報旗下環球時報社評批評，蔡政府首先想拚選舉，透過這一極端行為，幫蔡英文向深綠再獻投名狀。

社評宣稱，民進黨雖在當下劫持了台灣，但整個台海地區越來越處於大陸的有效威懾之內。台灣的「小環境」逐漸被套進中國的「大環境」之中，「民進黨已經翻不了天」。

針對中共代理人修法，社評指出，民進黨如此寬泛地使用國家安全概念，是非常野蠻的行徑。

社評認為，蔡政府首先是想拚選舉，透過這一極端行為，幫蔡英文向深綠再獻投名狀。眼看著總統選舉越來越近，蔡選情不佳，整個民進黨的選情也愈發告急，蔡顯然相信只有盡可能向深綠極度靠攏，才能博來一線生機。

二是看來民進黨對打贏選戰的確心裡沒底，想透過這一修法鞏固蔡政府這一任執政對兩岸關係的破壞，用法律方式給今後兩岸交流築起圍牆。一旦修法成功，即使有一天民進黨不在台上，它的烙印將繼續存在於兩岸交流之中。

三是這種觸及根本政策的修法通常是西式政治體制忌諱的，但蔡政府看到美國與中國的衝突在加劇，華盛頓已將中國大陸當戰略對手打壓，他們認為突出自己作為反中國大陸的一支力量可以充分迎合美國的需求，蔡即使敗選，後路可不愁。