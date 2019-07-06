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「這個人將改變歷史」…任正非登法國觀點雜誌封面

2019-07-06 15:38世界日報 記者李仲維／北京6日電

任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁 林青錦
任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁 林青錦
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法國重要的新聞周刊「觀點」雜誌在最新一期的封面上，以「這個人將改變歷史」為標題，以華為董事長任正非作為封面報導，並以長達15頁的篇幅，對任正非本人以及華為進行詳細的專題報導。

報導內容涉及5G技術發展、中美關係、中歐關係以及地緣政治等問題，任正非在專訪中向「觀點」的記者詳細介紹自己個人的背景經歷，以及華為公司過去和未來的發展歷程和方向，其中就包括在法國業務情況。另外，他也針對西方各國在華為與國家安全方面的擔憂和質疑，做出回應。

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