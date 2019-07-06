親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

若罷工今落幕 長榮：航班最快7月底前陸續恢復

婚變後首度現身 宋慧喬憔悴快閃

中國駐加拿大大使變身「自走砲」 香港評論這樣看…

2019-07-06 15:38世界日報 中國新聞組／北京6日電

【中美角力】大使炮轟加拿大惹側目　華為任正非「公關」獲好評 路透社
【中美角力】大使炮轟加拿大惹側目　華為任正非「公關」獲好評 路透社
分享

美國封殺中國電信巨頭華為，加拿大則因孟晚舟事件捲入中美兩強爭端，引發中國不滿。而中國駐加拿大大使盧沙野更成北京的「重砲手」，多番嚴辭斥責渥太華。香港01評論文章認為，對比盧沙野「重鎚出擊」，華為創辦人任正非卻展示了柔性與理性，讓人不禁要問，「為何外交系統自身無法做到軟硬兼施，反而要由民間人士補上代辦。」

評論文章指出，作為駐外大使，一般都致力於保持本國與所在國的關係穩定，即使兩國有磨擦衝突，大使們都盡力斡旋調解，甚至對所在國有「特殊感情」。畢竟如果派駐外地結果是翻臉大吵大鬧，這個大使辦不到溝通交流的基本職責。但盧沙野卻主動走上火線，指孟晚舟事件是「有預謀的政治行動」，又說「加拿大向來在廣大中國人民心目中有著很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心」。

而在中國以從事間諜活動為由，拘捕兩名在華加拿大人，渥太華糾集盟友譴責中方後，盧沙野再次跳出來砲轟西方雙重標準，踐踏中國法治，並且抱持「白人至上主義」。

評論文章說，要體會盧沙野的「重砲」，可以試想像如果有朝一日，有駐華大使指斥中國抱持「大中華主義」，肆意妄為，國民認為應該如何對待這位大使呢？到了今年1月，盧沙野更公開表示，如果加拿大禁止華為參與該國5G建設，將會面臨「後果」。

文章指出，反觀任正非，從來都不以「受害者」自居，更不會左一句「寒心」，右一句「後果」，他的原則是實事求是，樂意和西方國家做生意，但如果大戰一場，華為也不怕，反正欲加之罪，何患無辭，做好自己的事自力更生，那就不怕被人威脅。任正非表示，華為本來就準備在加拿大作鉅額投資，建設科研基地，不過由於孟晚舟被捕，計畫進度會減慢；但他仍樂見華為參與加國5G建設，做生意之餘促進當地經濟發展。

文章最後說，中國外交系統自有其規矩，要在關鍵時刻貫徹「看齊意識」，但如果矯枉過正，官僚們拿著慣例「寧左勿右」，好事都可能變壞事。駐外大使變為攻擊所駐國的「重砲手」，商界領袖反過來要做外交工作，箇中身分調配耐人尋味，或者外交系統都要保持相當彈性，不要時刻以政治路線為優先，容讓這一層級揮大棒，另一層級給胡蘿蔔，那就無須等到碰壁才找外援。

加拿大孟晚舟北京
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

中國AI人才夯 手捧金飯碗年薪上看40萬

2019-07-06 15:38

貿易戰祭品 美大豆對華出口 去年狂降74%

2019-07-06 15:38

傳北京開條件：買美農產品換鬆綁華為

2019-07-06 15:38

「這個人將改變歷史」…任正非登法國觀點雜誌封面

2019-07-06 15:38

卜睿哲談反送中：一國兩制未走到絕路 解結需選舉改革

2019-07-06 11:50

中共在南海試射導彈？ 陸國防部回應

2019-07-06 10:51

陳明通：中共長期利誘扶植代理人 籲固守「台灣防線」

2019-07-06 09:36

「該送加護或裝葉克膜？」台商請柯救救台灣

2019-07-06 00:17

觀察站／扈從？抗衡？ 柯文哲急覓第三條路

2019-07-06 00:10

5個互相與兩岸一家人…柯劉會未提「九二共識」

2019-07-06 00:02

會劉結一直播被擋 柯文哲：市府誤解錄影原意

2019-07-05 23:20

脫口而出「習大大」 柯P：講習慣了就像我們叫「小英」

2019-07-05 22:57

可錄影搞錯成直播 柯文哲：我們小朋友弄錯了

2019-07-05 22:14

「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

2019-07-05 18:46

柯文哲會劉結一北市府欲直播 陸方阻止被迫斷訊

2019-07-05 18:31

柯劉會 柯P：兩岸政治有隔閡 未提兩岸一家親

2019-07-05 18:28

柯劉會 劉結一：習的告台灣同胞書 為兩岸關係指明方向

2019-07-05 18:24

破天荒！ 柯文哲會劉結一臉書直播

2019-07-05 17:18

昆山慧聚寺媽祖曾助馬英九連任 柯文哲參拜後喊「爽」

2019-07-05 15:57

把九份老街搬到上海 柯P大喊這家台商是台灣人驕傲

2019-07-05 15:57

馬紹章：別拿統戰當民主防衛機制的藉口

2019-07-05 15:14

西郊賓館堪稱元首級 「柯劉會」接待規格超高

2019-07-05 15:05

任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁

2019-07-05 14:30

台商問：台灣該裝葉克膜了嗎？ 柯文哲避而不談

2019-07-05 14:27

共創產業合作 新北首赴天津交流

2019-07-05 14:23

拔藍樁？ 柯文哲訪台商大本營

2019-07-05 14:21

搶台商票？柯：是研究長三角經貿合作

2019-07-05 14:19

友柯議員：柯此行 台商選票會加分

2019-07-05 14:18

重頭戲「柯劉會」下午5時登場 北市府火速報備陸委會

2019-07-05 14:17

柯見劉結一 陸委會：若故意違規聯審會將審議

2019-07-05 14:16

大陸加強管控新疆 隔離穆斯林孩童

2019-07-05 14:13

雙城論壇兩岸唯一溝通平台？蔡：海基會才是中央授權

2019-07-05 13:55

柯文哲好忙！今柯劉會 明衝高雄

2019-07-05 13:50

影／劉結一稱達成統一共識 洪秀柱：憲法就是未來統一

2019-07-05 13:14

柯P人氣旺 上海柯粉高喊：不從政 我也一樣喜歡他

2019-07-05 12:19

柯文哲傍晚見劉結一 北市府中午知會若行程變更將送件

2019-07-05 11:57

任正非預測 美國接下來打擊華為的物聯網和智慧工廠

2019-07-05 11:36

柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14

民國元老馮玉祥之孫晉升中共海軍中將

2019-07-05 10:20
看更多

熱門文章

破天荒！ 柯文哲會劉結一臉書直播

2019-07-05 17:18

「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

2019-07-05 18:46

可錄影搞錯成直播 柯文哲：我們小朋友弄錯了

2019-07-05 22:14

脫口而出「習大大」 柯P：講習慣了就像我們叫「小英」

2019-07-05 22:57

柯文哲會劉結一北市府欲直播 陸方阻止被迫斷訊

2019-07-05 18:31

新版人民幣 百元鈔被消失…與馬習會那年有關

2019-07-06 11:00

萬年前炫富！古人類愛裹成「錐形頭」中國疑現最早證據

2019-07-05 16:38

他高樓「解放」工人張嘴慘中招 賠償金額網驚：我可以喝到馬雲破產

2019-07-06 08:52

BMW乖乖等紅燈 遭富二代酒駕瑪莎拉蒂撞上成火球

2019-07-06 11:10

15歲上街收垃圾 「拾荒女神」外貌清秀驚艷眾人

2019-07-06 14:56

會劉結一直播被擋 柯文哲：市府誤解錄影原意

2019-07-05 23:20

反送中效應 瑞典釋放涉貪疑犯中美爭引渡

2019-07-06 09:38

中共在南海試射導彈？ 陸國防部回應

2019-07-06 10:51

香港立法會遭破壞 修復費至少23億元

2019-07-06 12:29

柯劉會 劉結一：習的告台灣同胞書 為兩岸關係指明方向

2019-07-05 18:24

5個互相與兩岸一家人…柯劉會未提「九二共識」

2019-07-06 00:02

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說

2019-07-06 09:36

觀察站／扈從？抗衡？ 柯文哲急覓第三條路

2019-07-06 00:10

陳明通：中共長期利誘扶植代理人 籲固守「台灣防線」

2019-07-06 09:36

柯文哲劉結一會談臉書直播 10分鐘就被擋

2019-07-05 20:07

王毅：首次有台灣人參加大陸外交部全球推介活動

2019-07-06 14:06

陸AI人才夯 手捧金飯碗

2019-07-06 02:55

香港第4起自殺 28歲女墜樓死諫

2019-07-05 23:42

反送中口水戰：英外相放話制裁北京 陸媒反批滑稽表演

2019-07-06 10:07

柯劉會 柯P：兩岸政治有隔閡 未提兩岸一家親

2019-07-05 18:28

恐怖情人！男子跟蹤前女友 一個月不洗澡闖入施暴

2019-07-06 13:19

確定了！科創板7月22日開市

2019-07-05 20:21

劉結一見柯文哲 稱兩岸是一家人

2019-07-05 21:40

兩岸人物／貴州茅台總座 乘噴射機升官

2019-07-06 02:55

兩岸人物／經濟學家李稻葵 有三個「不理性」決策

2019-07-06 02:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top