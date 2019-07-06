中國駐加拿大大使變身「自走砲」 香港評論這樣看…

2019-07-06 15:38 世界日報 中國新聞組／北京6日電



【中美角力】大使炮轟加拿大惹側目 華為任正非「公關」獲好評 路透社 分享 facebook

美國封殺中國電信巨頭華為，加拿大則因孟晚舟事件捲入中美兩強爭端，引發中國不滿。而中國駐加拿大大使盧沙野更成北京的「重砲手」，多番嚴辭斥責渥太華。香港01評論文章認為，對比盧沙野「重鎚出擊」，華為創辦人任正非卻展示了柔性與理性，讓人不禁要問，「為何外交系統自身無法做到軟硬兼施，反而要由民間人士補上代辦。」

評論文章指出，作為駐外大使，一般都致力於保持本國與所在國的關係穩定，即使兩國有磨擦衝突，大使們都盡力斡旋調解，甚至對所在國有「特殊感情」。畢竟如果派駐外地結果是翻臉大吵大鬧，這個大使辦不到溝通交流的基本職責。但盧沙野卻主動走上火線，指孟晚舟事件是「有預謀的政治行動」，又說「加拿大向來在廣大中國人民心目中有著很好的國家形象，但加方此次做法讓中國人民寒心」。

而在中國以從事間諜活動為由，拘捕兩名在華加拿大人，渥太華糾集盟友譴責中方後，盧沙野再次跳出來砲轟西方雙重標準，踐踏中國法治，並且抱持「白人至上主義」。

評論文章說，要體會盧沙野的「重砲」，可以試想像如果有朝一日，有駐華大使指斥中國抱持「大中華主義」，肆意妄為，國民認為應該如何對待這位大使呢？到了今年1月，盧沙野更公開表示，如果加拿大禁止華為參與該國5G建設，將會面臨「後果」。

文章指出，反觀任正非，從來都不以「受害者」自居，更不會左一句「寒心」，右一句「後果」，他的原則是實事求是，樂意和西方國家做生意，但如果大戰一場，華為也不怕，反正欲加之罪，何患無辭，做好自己的事自力更生，那就不怕被人威脅。任正非表示，華為本來就準備在加拿大作鉅額投資，建設科研基地，不過由於孟晚舟被捕，計畫進度會減慢；但他仍樂見華為參與加國5G建設，做生意之餘促進當地經濟發展。

文章最後說，中國外交系統自有其規矩，要在關鍵時刻貫徹「看齊意識」，但如果矯枉過正，官僚們拿著慣例「寧左勿右」，好事都可能變壞事。駐外大使變為攻擊所駐國的「重砲手」，商界領袖反過來要做外交工作，箇中身分調配耐人尋味，或者外交系統都要保持相當彈性，不要時刻以政治路線為優先，容讓這一層級揮大棒，另一層級給胡蘿蔔，那就無須等到碰壁才找外援。