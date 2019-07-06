傳北京開條件：買美農產品換鬆綁華為

2019-07-06 15:38 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／北京6日電



傳美國貿易代表下周訪京 如何鬆綁華為仍未定案。 美聯社 分享 facebook

香港南華早報引述消息人士指出，北京當局希望在看到美國放寬對華為的供應限制後才購買美國大豆，又指中美雙方在華為的限制仍然未明確之下，中美貿易停戰的局面有機會即時終止。美方消息人士說，北京要先確定川普政府真的鬆綁華為禁令，才會購買美國農產品。

川普和習近平在日本大阪20國峰會期間會面時，美方同意重新開啟中斷的中美貿易談判。川普還宣布，不會對中國出口施加新關稅，還軟化了對被列入美國制裁名單的華為公司的立場。

南華早報引述消息人士報導說，美國談判代表下周將出訪北京，進行貿易磋商。談判順利與否，很大一部分取決於美國如何處理華為禁令。上周末川習會上，川普宣布美國企業可以恢復供貨華為，中方則允諾要大量購買美國農產品。但是外界對川習兩人實際同意的內容莫衷一是，放寬華為禁令更出現許多雜音。

美國消息人士說，北京對於立刻恢復購買美國黃豆含糊其辭，要先確定川普兌現承諾，下令放寬華為禁令後，才會出手。他說，未來幾天白宮或許會宣布，美企在何種情況下，可以恢復供貨華為。要是磋商代表無法解決這些問題，談判可能觸礁，美國將對剩下未課稅的3000億美元中國商品，開徵關稅。

據了解，美國政府仍在討論如何鬆綁禁令，華為禁售令的90天寬限期8月13日到期，美方考慮延長、或是設立特別審核程序。熟知北京政府看法的人士說，儘管障礙重重，中方仍對前景審慎樂觀。

川普宣布鬆綁華為，實際上禁令並未解除。路透報導，美國商務部3日表示，華為仍在黑名單上，商務部以「最高國安審查規格」（the highest national security scrutiny），處理美企申請出口華為的事宜。