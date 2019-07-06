貿易戰祭品 美大豆對華出口 去年狂降74%

2019-07-06 15:38 世界日報 中國新聞組／北京6日電



大豆出口驟降74%成噩夢 美國邀請中國買家訪問 路透社 分享 facebook

受到美中貿易爭端拖累，美國去年對華大豆出口量驟降74%。巴西雖然迅速填補這一缺口，但支付給美國農戶的價格近期跌至七年新低。美國大豆出口協會正在奮力阻止失去最大客戶的噩夢持續下去，這個客戶就是中國。

華爾街日報報導，現任美國大豆出口協會(U.S. Soybean Export Council)首席執行長的薩特(Jim Sutter)，他是正在竭盡全力挽救美中農業關係的行業領袖之一。他的任務很簡單，就是讓中國買家相信，美國農戶對他們沒有惡意，如果貿易戰結束，這些農戶渴望恢復大生意。據薩特稱，這家中國糧食巨頭內部招待他的人一致認為，讓貿易重回正軌會是件好事。

報導指出，大豆已成為美中貿易談判的內容之一。上周末美國總統川普與中國國家主席習近平在日本G20峰會會晤並達成貿易休戰前，川普政府表示，中國購買了54.4萬噸美國大豆。川普受到美國農村地區選民的大力支持，他已呼籲農戶出於愛國之心做出犧牲，以使美國能夠設法改善對華貿易的不利處境。

川普稱，恢復貿易談判的協議中包括中國承諾開始大量購買美國農產品。不過，中國對美國大豆徵收的報復性關稅依然存在，同時美國農戶也可能因失去中國訂單而蒙受數十億美元損失。

早前曾與薩特一道訪問北京的阿肯色州農戶、美國大豆出口協會主席黑格伍德(Derek Haigwood)說：「我們離不開這個市場，你無法打造出另一個中國這樣的市場，至少不能在一夜之間打造出來。」

據澎湃新聞網引述華爾街日報5日報導，在中美貿易摩擦出現緩和跡象之際，美國農民正在奮力阻止他們的噩夢——失去最大出口產品的最佳客戶中國，而出口產品則是大豆。

美國大豆出口協會8月將在美國舉行為期一周的貿易交流會，其間計畫接待一個由中國買家組成的代表團。來自中國的買家將與來自其他幾十個國家的買家一起參觀伊利諾州的谷物農場，並在芝加哥一家歷史悠久的酒店參加會議，其中包括旨在讓美國大豆出口商與潛在客戶相匹配的會議。