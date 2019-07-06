中國AI人才夯 手捧金飯碗年薪上看40萬

2019-07-06 15:38 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



今年中國就業市場的金飯碗非人工智慧（AI）莫屬，LinkedIn（領英）商業社群網站發布2019全球人工智慧領域人才報告顯示，人工智慧領域的人才需求，過去三年間增長八倍；中國就業市場有超過1萬個相關職位虛位以待，人才待價而沽。

全球產業AI（人工智慧）化趨勢已不可擋，中國今年畢業的AI相關科系求職起薪已開出18萬元（人民幣，下同，約2.6萬美元）年薪，最高達40萬元（約5.8萬美元），已成未來的明星產業。

中國今年高考，考生最熱門的科系要屬人工智慧相關的專業，包括清華大學、北京大學、北京航空航太大學等總計有35所大學新設人工智慧相關專業科系。

清華大學智慧人機交互研究中心主任史元春指出，今年報考人工智慧相關專業很熱門，原因是整個社會的需求變熱。

各大學新設人工智慧研究院如雨後春筍，主要是學生畢業就職的出路看好，浙江大學國際設計研究院副院長孫淩雲表示，電腦科系相對總體就業已經很搶手，而人工智慧的就業崗位主要都是大公司，「目前管道不見得很多，但是崗位和薪酬很有優勢。」

包括復旦大學與谷歌成立產學合作的復旦大學-谷歌科技創新實驗室；阿里巴巴分別與浙江大學、清華大學、南洋理工大學新加坡聯合研究院等合作成立了實驗室、研究基地。騰訊針對大學發起的犀牛鳥計畫，與清華大學、北京大學、中科院計算所、新加坡南洋理工大學等成立聯合實驗室，拓展人才培養體系。

據統計，中國人工智慧市場規模2018年為17.6億美元，但到2023年規模將成長達119億美元；特別在人工智慧理論、技術與應用方面，人工智慧創新的人才需求孔急。

據2019全球人工智慧領域人才報告統計，從全球來看，中國需求AI職位最多，有超過1萬個相關職位正虛位以待，AI人才指數為1.25，也就是125個崗位「搶」100個求職者，粥多僧少，人才炙手可熱。

21世紀經濟報導，AI人才待價而沽，名校人才更是搶手，上海交通大學應屆碩士生透露，今年畢業的學生中，做演算法、語音、視覺的可以拿到40～50萬元（約5.8～7.2萬美元）的年薪，博士生則在60～80萬元（約8.7～11.6萬美元）。

南京航空航太大學研二學生透露，今年畢業就職的學長姊，跟人工智慧相關專業的，「起薪在18萬元年薪，最高的能達到40萬元。」