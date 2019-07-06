卜睿哲談反送中：一國兩制未走到絕路 解結需選舉改革

2019-07-06 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



少年時期在香港生活、曾參與起草「美國香港政策法」的美國東亞問題專家卜睿哲（Richard Bush）近日接受BBC中文網訪問，詳細分析近期香港的反修訂「逃犯條例」風波。卜睿哲認為，一國兩制未走到絕路，但只有選舉改革，才可能解開香港政治的結。

「我原以為穩定的香港自由秩序（liberal order），已變得不穩定。」 卜睿哲近日接受BBC中文專訪時說。然而，他認為香港仍有充足自治，一國兩制未走到絕路，但只有選舉改革，才可能解開香港政治的結。

在華盛頓的亞太政策界，卜睿哲是無人不曉的人物。他曾參與起草「美國香港政策法」，隨後任職國家情報委員會、擔任美國在台協會（AIT）的理事主席，如今是頂尖智庫布魯金斯學會的資深研究員。他對兩岸關係的見解尤其受到中文媒體的緊密關注。

華盛頓對香港的關注度遠低於台灣，而蔔睿哲是為數不多的香港觀察家之一。他在2016年發表的著作「中國陰影下的香港，與利維坦巨獸共存」是美國政策界近年鳳毛麟角的香港專著之一。

對於卜睿哲來說，香港既陌生又熟悉。他有段時日沒踏足香港了，上次還是三年前宣傳新書時。然而，早在1960年代，他12到17歲的青蔥歲月在香港度過，與擔任傳教士的父母住在沙田道風山。

對於近年香港兩場大型群眾運動，卜睿哲觀察到，「雨傘運動」 爭取權益，「反修例」守護價值。後者的目標更為明確，主要在於阻止修例通過。而雨傘運動的訴求更為複雜，不明確且過度理想化。

政改遇挫，自由下滑，民怨沸騰。與此同時，另一個香港重大政治趨勢顯現：反建制派內部分裂加劇。以「反修例」為例，大部分示威者和平守續，而崛起的激進派以非傳統形式抗爭。

雨傘運動五年後，示威者手中的朵朵黃傘，被頭戴的黃頭盔取而代之。

7月1日，一批示威者以暴力闖入香港立法會抗議，塗鴉香港區徽，掛起了英國殖民時期的香港旗幟。

「激進派想要達成的政治目標更高，使用的戰術也更為好鬥勇武。幾乎是在吸引警方暴力應對，」卜睿哲說。他觀察到，北京和香港本土派都強調符號象徵。「符號不會讓你走得很遠，還會讓你惹上麻煩，引出對手最可怖的一面。」

卜睿哲認為，香港反建制派的政策立場占優，但因內部分裂而形同散沙。「反建制派幾乎不可能達成一個統一而實際的策略。」沒有明確的理想目標與底線，談判無從談起。

「反修例運動在很短時間內贏得了很多。結果不完美，但他們（示威者）贏了，為什麼不宣示勝利然後回家呢？」卜睿哲說，運動已被「持續的暴力玷污」。

談及香港目前這個結應怎樣解，卜睿哲強調，與其說香港是在中國的陰影下求生存，不如說，香港的未來就在中國領導層的掌心中。只有寄望建制與民主派中的溫和人士合作說服北京軟化，引入存在真實競爭的特首選舉和立法會直選，香港民主才有突破。

「香港政治的這個結，如果沒有選舉改革，是解不了的，」卜睿哲說。