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中共在南海試射導彈？ 陸國防部回應

2019-07-06 10:51聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

針對美國國防部官員指稱「中共向南海試射反艦彈道導彈」，據路透社7月5日報導，中共國防部一份簡短聲明中回應，聲明指出，「近日，解放軍南方戰區根據年度演習安排，在海南島附近海域進行實彈射擊演習。沒有針對任何國家或任何具體目標。」

美國全國廣播公司（NBC）本月2日援引美國國防部知情官員消息稱，上周末，中共向南海試射了多枚反艦彈道導彈。雖然這位官員沒有提及「反艦彈道導彈」是什麼型號，不過根據美國國防部向參議院提交的「2019年中國軍力報告」，目前美國防部認為中共火箭軍部隊只有「東風-21D」型彈道導彈可以反艦，因此這位官員提及的應該是東風-21D型彈道導彈。

據路透社消息，一位不願透露姓名的美國官員當天還聲稱，中共上周末似乎試射了多枚反艦彈道導彈

觀察者網軍事評論員6日表示，中共國防部所說的實彈射擊演練，與此前三沙市公布的軍事訓練航行警告區域基本符合，實彈射擊演練表明這次發射「並非科研性質的導彈試射，是解放軍例行訓練。」

此前，中共海事局官網曾發布最新航行警告「瓊航警0075」，6月29日00：00時至7月3日24：00時在南海附近海域 1:13-48.00N/114-10.00E；2:12-48.00N/114-10.00E；3:12-48.00N/116-02.00E；4:13-48.00N/116-02.00E諸點連線範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

中共國防部、外交部曾多次指出，美方才是南海軍事化的最大推手。美方的用意無非是把水攪渾，企圖從中漁利。中方希望美方停止無端指責，停止挑撥離間，為維護南海和平穩定。

觀察者網軍事評論員席亞洲3日表示，美國國防部稱中共發射反艦彈道導彈「是為了威脅南海周邊國家」，這一說法是荒唐的，是為了強行故意渲染「中國威脅論」，無視軍事常識的挑撥離間。席亞洲還說，反艦彈道導彈是一種昂貴的精確制導武器專門為打擊大型水面艦艇而製造的。南海周邊所謂的「主權聲索國」，有哪個值得中共海軍來上這麼一發東風-21D呢？

東風-21D型彈道導彈。（路透）
東風-21D型彈道導彈。（路透）
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