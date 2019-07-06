中共在南海試射導彈？ 陸國防部回應

2019-07-06 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對美國國防部官員指稱「中共向南海試射反艦彈道導彈」，據路透社7月5日報導，中共國防部一份簡短聲明中回應，聲明指出，「近日，解放軍南方戰區根據年度演習安排，在海南島附近海域進行實彈射擊演習。沒有針對任何國家或任何具體目標。」

美國全國廣播公司（NBC）本月2日援引美國國防部知情官員消息稱，上周末，中共向南海試射了多枚反艦彈道導彈。雖然這位官員沒有提及「反艦彈道導彈」是什麼型號，不過根據美國國防部向參議院提交的「2019年中國軍力報告」，目前美國防部認為中共火箭軍部隊只有「東風-21D」型彈道導彈可以反艦，因此這位官員提及的應該是東風-21D型彈道導彈。

據路透社消息，一位不願透露姓名的美國官員當天還聲稱，中共上周末似乎試射了多枚反艦彈道導彈。

觀察者網軍事評論員6日表示，中共國防部所說的實彈射擊演練，與此前三沙市公布的軍事訓練航行警告區域基本符合，實彈射擊演練表明這次發射「並非科研性質的導彈試射，是解放軍例行訓練。」

此前，中共海事局官網曾發布最新航行警告「瓊航警0075」，6月29日00：00時至7月3日24：00時在南海附近海域 1:13-48.00N/114-10.00E；2:12-48.00N/114-10.00E；3:12-48.00N/116-02.00E；4:13-48.00N/116-02.00E諸點連線範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

中共國防部、外交部曾多次指出，美方才是南海軍事化的最大推手。美方的用意無非是把水攪渾，企圖從中漁利。中方希望美方停止無端指責，停止挑撥離間，為維護南海和平穩定。