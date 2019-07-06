陳明通：中共長期利誘扶植代理人 籲固守「台灣防線」

2019-07-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會主委陳明通表示，中共在內部嚴控加壓，更向世界各地「紅色滲透」，而台灣則是中共部署的最前沿。他呼籲友好國家正視台灣遭受中共貶抑作為主權國家的應有地位，共同固守「台灣防線」。

蔡英文總統昨天透過臉書宣示，立法院下個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法。陳明通則隔海呼應，指中共長期以利誘與扶植代理人等方式，嚴重破壞台海及區域安全。

陳明通5日在美國國防安全智庫蘭德公司總部內舉辦的兩岸關係與戰略研討會上致詞。根據陸委會發布的講稿，陳明通表示，中國共產黨早已擴散集權制度的治理模式，企圖建構新的國際格局，中共政體綜合實力的增長，已經改變全球戰略的平衡，逐步威脅民主體制、衝擊世界秩序與文明價值，這是當前全球所共同面對的迫切課題。

陳明通指出，中共在內部嚴控加壓，更向世界各地「紅色滲透」，而台灣則是中共部署的最前沿。中共運用巨大的國內市場及勞動力所創造的經濟利益，發展「銳實力」；長期以利誘與扶植代理人、軍事擴張、網軍攻擊與散布假訊息、竊取科技情報、介入選舉、破壞民主制度及社會經濟正常運作等，進行無煙硝的擴張；更試圖透過其在國際機構、組織地位，維護專制與扼殺自由價值，嚴重破壞台海及區域安全。

陳明通指出，台灣因為歷史、戰略位置使然，中共始終沒有放棄武力「統一」的拼圖；他預料中共經濟與軍事發展走向，將是深刻影響未來台海與區域安全情勢的根本。

他強調，無論在歷史事實及國際法上，台灣從不是中華人民共和國的一部分，中華民國及2300萬台灣人民永遠不會接受中共的「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅。面對中共極限施壓、挑釁恫嚇，逼迫台灣接受其政治主張，蔡總統從民主法治、經濟與國防安全等面向反制中共統戰及武力攻勢，建構兩岸互動的「民主防護網」。