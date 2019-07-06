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5個互相與兩岸一家人…柯劉會未提「九二共識」

2019-07-06 00:02聯合報 記者邱瓊玉／上海報導

「柯劉會」昨天登場。台北市長柯文哲（左）、國台辦主任劉結一（右）先握手致意，隨即...
「柯劉會」昨天登場。台北市長柯文哲（左）、國台辦主任劉結一（右）先握手致意，隨即進行閉門會議。 記者邱瓊玉／攝影
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各方矚目的「柯劉會」昨天下午在上海西郊賓館登場。台北市長柯文哲國台辦主任劉結一談話中，皆未提及「九二共識」。劉結一致詞提到「兩岸同是一家人」，一家人要幫一家人，持續推動兩岸關係走近、走實、走好；柯文哲強調，兩岸也許政治上有隔閡，但有交流總是好的，所以主張「五個互相」。

柯劉會登場，二人先是握手致意、公開致詞約七分鐘後，隨即進入閉門會議。市府事前告知媒體，會在柯文哲臉書粉絲專頁直播閉門會議內容，創下兩岸交流會議直播首例。

劉結一表示，看過柯文哲寫的「光榮城市」這本書，書中提到柯文哲團隊的使命，是為民服務，城市創新，這和他們為人民服務的理念一致，也是雙城論壇的精神。

劉結一說，兩岸同胞的交流交往日益密切，合作日益提升，領域也越來越寬，表現出兩岸一家親，「親望親好，守望相處」，一家人要幫一家人的深深感情，也體現出兩岸交流合作的利益。一月初，習近平總書記的「告台灣同胞書」四十周年紀念談話，「為兩岸關係發展指明了方向」，很高興看到兩岸同胞共同努力下，兩岸關係沿著習談話的方向繼續前進，也會繼續本著以人民為中心的發展思想，為廣大台胞辦實事、辦好事，像服務大陸百姓一樣，造福台灣同胞。

柯文哲則說，兩岸也許政治上有隔閡，但是交流總是好的，所以自己主張「五個互相」，要先增加彼此信任，解決很多問題，現階段從沒有爭議的部分做起，感謝陸方對台商的照顧，大家在這邊討生活也不是這麼容易，大家繼續努力。

至於兩人閉門會談的內容，多著重在討論兩岸經貿、台商未來發展等問題，其中柯還聊到自己每天早上七點就上班，還抱怨太太陳佩琪要他此趟穿皮鞋的事；劉結一則是分享現階段大陸的大戰略，包括一帶一路、長三角及惠台政策。

直播遭陸制止？柯坦承一場誤會

【記者楊正海／台北報導】台北市長柯文哲率團赴上海參加雙城論壇，昨天下午和國台辦主任劉結一會面時，市府幕僚在現場開直播遭陸方制止，柯文哲昨晚返台，被問到此事時指出，那個是誤會，事實上他們講好了只是錄影，「我們小朋友弄錯了」，就開直播，「我們這邊的指揮有問題」。

蔡總統：海基會是中央唯一授權機構

【記者曾健祐／桃園報導】針對柯文哲在雙城論壇開幕式說，雙城論壇是兩岸唯一正式溝通平台，蔡總統表示，市長可以做城市交流，但兩岸中央政策是中央職權，而海基會才是中央唯一授權的機構。

柯文哲劉結一雙城論壇國台辦海基會
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