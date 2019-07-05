昆山慧聚寺媽祖曾助馬英九連任 柯文哲參拜後喊「爽」

2019-07-05 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



台北市長柯文哲5日上午轉往鄰近上海的江蘇昆山參訪，特地前來由台商集資興建、具濃厚閩南風格的昆山慧聚寺參拜。慧聚寺供奉的媽祖分靈自鹿港天后宮，當年還曾助前總統馬英九2012年成功競選連任。

慧聚寺由大陸台商集資逾人民幣6億元興建，全寺規劃以鹿港龍山寺建築為方案設計基礎、並參酌艋舺龍山寺配置，整個慧聚寺文化景區占地面積約105畝，由慧聚寺、慧聚文化廣場、兩岸（媽祖）文化交流中心、媽祖文化主題公園，以及兩岸風情街五大部分組成。其中，慧聚寺寺廟區占地約22畝，建築面積約7,000平方公尺。

當年全程參與慧聚寺興建的昆山台商協會榮譽會長孫德聰特別向柯文哲介紹，2012年大選前，海基會前董事長江丙坤曾以國民黨第一副主席身分率領台商來到慧聚寺參拜，向慧聚寺媽祖祈求兩件事：一、讓台商能順利返鄉投票；二、馬前總統能高票當選。

當年與馬前總統對決的正是代表民進黨參選的蔡英文總統。孫德聰說，馬前總統順利連任後不到一個月，就委派江丙坤前來還願。現在媽祖胸前配戴的金牌正是馬前總統與吳敦義各敬獻的5兩重金牌。