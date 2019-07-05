親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

昆山慧聚寺媽祖曾助馬英九連任 柯文哲參拜後喊「爽」

2019-07-05 15:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

台北市長柯文哲5日上午轉往鄰近上海的江蘇昆山參訪，特地前來由台商集資興建、具濃厚閩南風格的昆山慧聚寺參拜。慧聚寺供奉的媽祖分靈自鹿港天后宮，當年還曾助前總統馬英九2012年成功競選連任。

慧聚寺由大陸台商集資逾人民幣6億元興建，全寺規劃以鹿港龍山寺建築為方案設計基礎、並參酌艋舺龍山寺配置，整個慧聚寺文化景區占地面積約105畝，由慧聚寺、慧聚文化廣場、兩岸（媽祖）文化交流中心、媽祖文化主題公園，以及兩岸風情街五大部分組成。其中，慧聚寺寺廟區占地約22畝，建築面積約7,000平方公尺。

當年全程參與慧聚寺興建的昆山台商協會榮譽會長孫德聰特別向柯文哲介紹，2012年大選前，海基會前董事長江丙坤曾以國民黨第一副主席身分率領台商來到慧聚寺參拜，向慧聚寺媽祖祈求兩件事：一、讓台商能順利返鄉投票；二、馬前總統能高票當選。

當年與馬前總統對決的正是代表民進黨參選的蔡英文總統。孫德聰說，馬前總統順利連任後不到一個月，就委派江丙坤前來還願。現在媽祖胸前配戴的金牌正是馬前總統與吳敦義各敬獻的5兩重金牌。

柯文哲隨後在與昆山台商會長座談時，對於台商能在大陸興建規模如此宏偉的慧聚寺再度表示讚嘆。柯文哲還以台語表示，慧聚寺建築相當有氣魄，很大一片，並連說幾聲「爽」。

慧聚寺媽祖胸前配戴的金牌，是馬前總統2012年順利連任後敬獻還願的。特派記者林則...
慧聚寺媽祖胸前配戴的金牌，是馬前總統2012年順利連任後敬獻還願的。特派記者林則宏／攝影
分享
台北市長柯文哲5日前來由台商集資興建的昆山慧聚寺參拜。特派記者林則宏／攝影
台北市長柯文哲5日前來由台商集資興建的昆山慧聚寺參拜。特派記者林則宏／攝影
分享
台北市長柯文哲5日上午前往台商集資興建的昆山慧聚寺參拜。特派記者林則宏／攝影
台北市長柯文哲5日上午前往台商集資興建的昆山慧聚寺參拜。特派記者林則宏／攝影
分享

台商媽祖柯文哲
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-05 08:43

台商問：台灣該裝葉克膜了嗎？ 柯文哲避而不談

2019-07-05 14:27

重頭戲「柯劉會」下午5時登場 北市府火速報備陸委會

2019-07-05 14:17

柯P人氣旺 上海柯粉高喊：不從政 我也一樣喜歡他

2019-07-05 12:19

柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14

網傳三峽大壩變形將潰堤 中國航太發衛星照片澄清

2019-07-05 10:06

馬紹章：別拿統戰當民主防衛機制的藉口

2019-07-05 15:14

西郊賓館堪稱元首級 「柯劉會」接待規格超高

2019-07-05 15:05

任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁

2019-07-05 14:30

共創產業合作 新北首赴天津交流

2019-07-05 14:23

拔藍樁？ 柯文哲訪台商大本營

2019-07-05 14:21

搶台商票？柯：是研究長三角經貿合作

2019-07-05 14:19

友柯議員：柯此行 台商選票會加分

2019-07-05 14:18

柯見劉結一 陸委會：若故意違規聯審會將審議

2019-07-05 14:16

大陸加強管控新疆 隔離穆斯林孩童

2019-07-05 14:13

雙城論壇兩岸唯一溝通平台？蔡：海基會才是中央授權

2019-07-05 13:55

柯文哲好忙！今柯劉會 明衝高雄

2019-07-05 13:50

影／劉結一稱達成統一共識 洪秀柱：憲法就是未來統一

2019-07-05 13:14

柯文哲傍晚見劉結一 北市府中午知會若行程變更將送件

2019-07-05 11:57

任正非預測 美國接下來打擊華為的物聯網和智慧工廠

2019-07-05 11:36

民國元老馮玉祥之孫晉升中共海軍中將

2019-07-05 10:20

「柯劉會」今登場？ 柯文哲：接到上海通知就向陸委會報備

2019-07-05 09:16

津台會登場 劉結一出席

2019-07-05 01:49

卜睿哲等百名學者投書華郵 籲川普：中國不是敵人

2019-07-05 00:36

劉結一：跟洪秀柱、郁慕明達推進統一共識

2019-07-05 00:36

雙城論壇／柯文哲沒脫稿演出 再提兩岸一家親

2019-07-05 00:29

觀察站／避免失分 柯文哲打安全牌

2019-07-05 00:18

雙城論壇／台北上海再簽三項MOU

2019-07-04 23:34

九二共識…又被做文章

2019-07-04 23:31

柯文哲赴上海雙城論壇 陸委會：未授權進行任何溝通

2019-07-04 18:12

柯文哲上海啖「帝王餅」：自傲有、霸氣勉強、慷慨無

2019-07-04 16:29

鼓勵台青創業進入「藍海」市場 柯P：台灣食品不會黑心

2019-07-04 16:28

陸商務部：中美若達成協議 加徵的關稅必須全部取消

2019-07-04 16:13

雙城論壇／柯文哲、應勇都提兩岸一家親、十年有成

2019-07-04 14:29

大陸官員來台受刁難？移民署：高達9成4許可！

2019-07-04 12:58

會柯文哲？劉結一：會會會 一切都會明瞭

2019-07-04 11:46

台商稱認同「九二共識」 柯文哲：他更認同賺錢

2019-07-04 11:37

雙城論壇 上海市長應勇：為兩岸和平做出新貢獻

2019-07-04 10:12

國台辦與AIT對話 有人暗示小英贏大選可能符合北京利益

2019-07-04 09:33
看更多

熱門文章

重頭戲「柯劉會」下午5時登場 北市府火速報備陸委會

2019-07-05 14:17

柯文哲赴上海雙城論壇 陸委會：未授權進行任何溝通

2019-07-04 18:12

柯文哲上海啖「帝王餅」：自傲有、霸氣勉強、慷慨無

2019-07-04 16:29

網傳三峽大壩變形將潰堤 中國航太發衛星照片澄清

2019-07-05 10:06

新城控股董事長王振華涉性侵女童 報導「被消失」

2019-07-05 00:36

「柯劉會」今登場？ 柯文哲：接到上海通知就向陸委會報備

2019-07-05 09:16

陸商務部：中美若達成協議 加徵的關稅必須全部取消

2019-07-04 16:13

柯文哲要見劉結一？綠議員：為何不早跟中央講

2019-07-05 11:14

柯文哲傍晚見劉結一 北市府中午知會若行程變更將送件

2019-07-05 11:57

美前駐港總領事：駐港解放軍如出動 局面會很醜陋

2019-07-05 11:34

柯P人氣旺 上海柯粉高喊：不從政 我也一樣喜歡他

2019-07-05 12:19

影／劉結一稱達成統一共識 洪秀柱：憲法就是未來統一

2019-07-05 13:14

「反送中」秋後算帳？港警已逮28人

2019-07-05 00:36

民國元老馮玉祥之孫晉升中共海軍中將

2019-07-05 10:20

劉結一：跟洪秀柱、郁慕明達推進統一共識

2019-07-05 00:36

任正非預測 美國接下來打擊華為的物聯網和智慧工廠

2019-07-05 11:36

社會主義又破功？陸計程車組「國家隊」 卻一年賠過一年...

2019-07-05 11:00

地產黑馬股 一天市值掉437億

2019-07-05 01:48

香港反送中第4起命案 28歲女子墜樓身亡

2019-07-05 11:17

中方違反聯合聲明有何「嚴重後果」？英外相含糊避談

2019-07-05 11:53

涉猥褻9歲女童 新城董座王振華遭刑拘

2019-07-04 16:34

受醜聞影響 王振華旗下公司股價重挫

2019-07-04 16:31

鼓勵台青創業進入「藍海」市場 柯P：台灣食品不會黑心

2019-07-04 16:28

雙城論壇／台北上海再簽三項MOU

2019-07-04 23:34

卜睿哲等百名學者投書華郵 籲川普：中國不是敵人

2019-07-05 00:36

拉皮又美白 樂山大佛成了小鮮肉？

2019-07-05 14:37

陸車6月火 一年來首見成長

2019-07-04 23:19

香港反送中示威者首遭起訴 法官令其不得保釋

2019-07-05 14:29

台商問：台灣該裝葉克膜了嗎？ 柯文哲避而不談

2019-07-05 14:27

下午將見劉結一 柯文哲：大陸不會冒失談統一

2019-07-05 10:51

港府邀港科大學生閉門會 被學生婉拒

2019-07-04 22:04

任正非登上法國「觀點」雜誌封面 報導篇幅長達15頁

2019-07-05 14:30

瑞銀:人行將再降準 放錢9兆

2019-07-04 23:19

陸電動汽車 看好2025年大發展

2019-07-05 02:19

西郊賓館堪稱元首級 「柯劉會」接待規格超高

2019-07-05 15:05

雙城論壇／柯文哲沒脫稿演出 再提兩岸一家親

2019-07-05 00:29

豬價暴漲 新規「保供穩價」

2019-07-05 02:19

武漢民眾連日上街抗議焚化爐興建 警方鎮壓毆打

2019-07-04 20:04

中國官方：境內非洲豬瘟疫區 全部解除封鎖

2019-07-04 21:52

津台會登場 劉結一出席

2019-07-05 01:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top