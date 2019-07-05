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台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

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馬紹章：別拿統戰當民主防衛機制的藉口

2019-07-05 15:14聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸對台統戰有用嗎？海基會前副董事長兼發言人馬紹章日前在遠見華人精英論壇撰文指出，即使把兩岸交流都視為統戰，但效果究竟如何，有勞政府大動干戈嗎？2008年到2016年八年期間，兩岸交流最密切、最頻繁，可以說是統戰的高峰期，但2016年還是發生政黨輪替。拿統戰當民主防衛機制的藉口，沒有說服力。

馬紹章表示，這幾年來台灣，又有那些重大抗議是大陸在幕後操縱的？他看不到，政府也沒有證據。「境外勢力」和「民主防衛機制」這兩個概念最近常被聯結在一起，形成一種因果關聯：因為有境外勢力對台灣民主的威脅，所以要建立民主防衛機制。這個聯結很成功，但愈成功愈可怕；因為真正可怕的不是境外勢力，境內勢力才可怕。

馬紹章指出，從歷史來看，民主崩潰很少是因為境外勢力，反而多是因為境內勢力，也就是當權者。境外勢力，大家都知道，那是指對岸中國大陸。民進黨政府告訴民眾，中國大陸利用台灣民主來製造假新聞、進行統戰、危害國家安全，但這是事實嗎？他不知道，但他知道，這些都是民主的代價。

馬紹章表示，他不知道境外勢力製造了多少假新聞，但他知道，假新聞的效果是遞減的；他也知道，假新聞的來源何止一個境外勢力，而且台灣境內也不乏製造假新聞的老手；民進黨去年九合一慘敗，不是因為假新聞，而是因為討厭民進黨成了最大黨。假新聞的確是民主社會的一個大問題，但問題不在境內或境外勢力，而在於如何迅速有效破解，更在於媒體的自律成長與民眾對假新聞辨識能力的提升，但決不是靠政府的權力來對付，這是台灣民主成長重要的一課。老實說，一個社會如果對政客或新聞媒體說謊都不在乎，又怎麼可能杜絕假新聞，管它是境外還是境內。

「國家安全是最後一頂大帽子，但政府要拿國家安全限制或法辦台灣人民，必須要要具體明確，而不是用想當然爾的猜測，或者模糊的字眼。」馬紹章指出，境外勢力再怎麼利用台灣民主，還是難以傷害民主，但境內勢力—當權者—卻可以假藉國家安全，利用法律來摧毀民主。這種摧毀民主的方式，常披著合憲合法的外衣，讓一般人不察，因此更為可怕。

海基會前副董事長馬紹章。圖／工商協進會網站
海基會前副董事長馬紹章。圖／工商協進會網站
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